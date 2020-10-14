https://ria.ru/20201014/favipiravir-1579784815.html
"Фавипиравир" включили в перечень жизненно важных лекарств
Препарат для лечения коронавирусной инфекции "Фавипиравир" включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, следует из распоряжение РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:35
2020-10-14T15:35
2020-10-14T15:35
распространение нового коронавируса
фавипиравир
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Препарат для лечения коронавирусной инфекции "<a href="https://ria.ru/product_favipiravir" target="_blank">Фавипиравир</a>" включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, следует из распоряжение правительства, опубликованного на портале официальной правовой информации.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фавипиравир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество