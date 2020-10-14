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https://ria.ru/20201014/favipiravir-1579784815.html
"Фавипиравир" включили в перечень жизненно важных лекарств
Препарат для лечения коронавирусной инфекции "Фавипиравир" включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, следует из распоряжение РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:35
2020-10-14T15:35
распространение нового коронавируса
фавипиравир
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Препарат для лечения коронавирусной инфекции "<a href="https://ria.ru/product_favipiravir" target="_blank">Фавипиравир</a>" включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, следует из распоряжение правительства, опубликованного на портале официальной правовой информации.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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фавипиравир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

"Фавипиравир" включили в перечень жизненно важных лекарств

15:35 14.10.2020
 
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкПрепарат "Авифавир" для лечения COVID-19
Препарат Авифавир для лечения COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Препарат для лечения коронавирусной инфекции "Фавипиравир" включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, следует из распоряжение правительства, опубликованного на портале официальной правовой информации.

"Изменения, которые вносятся в распоряжение правительства РФ от 12 октября 2019 года... позицию, касающуюся JO5AX, изложить в следующей редакции: JO5AX прочие противовирусные препараты... кагоцел, умифеновир, фавипиравир", - говорится в документе.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаФавипиравирКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
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