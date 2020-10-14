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https://ria.ru/20201014/fanera-1579703618.html
ЕС запустил антидемпинговую процедуру по импорту березовой фанеры из РФ
Европейский союз сообщил о запуске антидемпинговой процедуры по импорту березовой фанеры из России, говорится в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T09:57
2020-10-14T10:23
саудовская аравия
китай
сша
россия
евросоюз
экономика
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 14 окт – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Европейский союз</a> сообщил о запуске антидемпинговой процедуры по импорту березовой фанеры из России, говорится в официальном журнале ЕС."Будет проведено расследование, которое определит, является ли исследуемая продукция из данной страны предметом демпинга, и нанесен ли урон промышленности Европейского союза", - указывается в документе.Сообщается, что исследуемый в процессе разбирательства период составит с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года. Речь идет об "изделии, которое определяется как фанера, состоящая из листов древесины толщиной не более 6 миллиметров".Жалоба на российские поставки, согласно документу ЕС, была подана 31 августа 2020 года компанией Woodstock Consortium от имени двух производителей этой продукции в ЕС, которые представляли 25% производства этой фанеры в ЕС в 2019 году."Производители и экспортеры продукции, по которой запущена процедура, приглашаются принять участие в расследовании", - отметили в ЕС.ЕС в среду также сообщил о начале антидемпингового разбирательства в отношении импорта моноэтиленгликоля из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравии</a> и импорта проволоки-катанки из <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>.
https://ria.ru/20190314/1551793839.html
В ВТО говорите вступили! Вот вам и ВТО! Кушайте на здоровье. Может хоть леса начнут рубить меньше :-) Климат здоровее будет
47
То Нвальный, теперь фанера... Совсем Европа взбесилась, хочет, чтобы у неё были на посылках. Не нравится европейским производителям фанеры русская цена, снижайте себестоимость. А расследование - это не рыночный метод.
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саудовская аравия
китай
сша
россия
РИА Новости
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саудовская аравия, китай, сша, россия, евросоюз, экономика

ЕС запустил антидемпинговую процедуру по импорту березовой фанеры из РФ

09:57 14.10.2020 (обновлено: 10:23 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Европейский союз сообщил о запуске антидемпинговой процедуры по импорту березовой фанеры из России, говорится в официальном журнале ЕС.
"Будет проведено расследование, которое определит, является ли исследуемая продукция из данной страны предметом демпинга, и нанесен ли урон промышленности Европейского союза", - указывается в документе.
Сообщается, что исследуемый в процессе разбирательства период составит с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года. Речь идет об "изделии, которое определяется как фанера, состоящая из листов древесины толщиной не более 6 миллиметров".
Жалоба на российские поставки, согласно документу ЕС, была подана 31 августа 2020 года компанией Woodstock Consortium от имени двух производителей этой продукции в ЕС, которые представляли 25% производства этой фанеры в ЕС в 2019 году.
"Производители и экспортеры продукции, по которой запущена процедура, приглашаются принять участие в расследовании", - отметили в ЕС.
ЕС в среду также сообщил о начале антидемпингового разбирательства в отношении импорта моноэтиленгликоля из США и Саудовской Аравии и импорта проволоки-катанки из Китая.
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Саудовская АравияКитайСШАРоссияЕвросоюзЭкономика
 
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