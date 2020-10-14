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https://ria.ru/20201014/evrosoyuz-1579732834.html
Лавров: политика ЕС в отношении России выглядит не очень оптимистично
Политика ЕС в отношении России пока выглядит не очень оптимистично, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T12:03
2020-10-14T12:03
большое интервью сергея лаврова
россия
сергей лавров
евросоюз
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Политика ЕС в отношении России пока выглядит не очень оптимистично, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в интервью российским радиостанциям.По его словам, ряд близких к правительству <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> аналитиков и политологов предлагают отказаться от стратегических замыслов в отношении партнерства с Россией."Когда в кругах политических аналитиков подобного рода вещи прорезаются, конечно же, это говорит об изменении настроений в правящей элите. Посмотрим, как это будет препарироваться в практической политике, но пока практическая политика лидеров <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, включая <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францию</a> и Германию, к сожалению, не очень оптимистична", - сказал министр.При этом, по его мнению, в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> больше настроены на сохранение отношений с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>."По крайней мере это позиция президента Макрона, которая в контексте его договоренностей с президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путиным</a> реализуется в целом ряде механизмов, которые между Москвой и Парижем были созданы", - добавил он.
https://ria.ru/20201014/lavrov-1579725679.html
https://ria.ru/20200926/makron-1577784448.html
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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большое интервью сергея лаврова, россия, сергей лавров, евросоюз, в мире

Лавров: политика ЕС в отношении России выглядит не очень оптимистично

12:03 14.10.2020
 
© REUTERS / Yves HermanФлаги Европейского Союза у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Европейского Союза у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© REUTERS / Yves Herman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Политика ЕС в отношении России пока выглядит не очень оптимистично, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям.
По его словам, ряд близких к правительству Германии аналитиков и политологов предлагают отказаться от стратегических замыслов в отношении партнерства с Россией.
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"Эти мыслители частью своего нового подхода обозначают и такую парадигму, что избирательное сотрудничество - даже оно - станет возможным лишь тогда, когда русские изменят свое поведение", - отметил Лавров.
"Когда в кругах политических аналитиков подобного рода вещи прорезаются, конечно же, это говорит об изменении настроений в правящей элите. Посмотрим, как это будет препарироваться в практической политике, но пока практическая политика лидеров Евросоюза, включая Францию и Германию, к сожалению, не очень оптимистична", - сказал министр.
При этом, по его мнению, в Париже больше настроены на сохранение отношений с Москвой.
"По крайней мере это позиция президента Макрона, которая в контексте его договоренностей с президентом Путиным реализуется в целом ряде механизмов, которые между Москвой и Парижем были созданы", - добавил он.
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Большое интервью Сергея ЛавроваРоссияСергей ЛавровЕвросоюзВ мире
 
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