https://ria.ru/20201014/evrosoyuz-1579732834.html

Лавров: политика ЕС в отношении России выглядит не очень оптимистично

Политика ЕС в отношении России пока выглядит не очень оптимистично, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T12:03

2020-10-14T12:03

2020-10-14T12:03

большое интервью сергея лаврова

россия

сергей лавров

евросоюз

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Политика ЕС в отношении России пока выглядит не очень оптимистично, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в интервью российским радиостанциям.По его словам, ряд близких к правительству <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> аналитиков и политологов предлагают отказаться от стратегических замыслов в отношении партнерства с Россией."Когда в кругах политических аналитиков подобного рода вещи прорезаются, конечно же, это говорит об изменении настроений в правящей элите. Посмотрим, как это будет препарироваться в практической политике, но пока практическая политика лидеров <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, включая <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францию</a> и Германию, к сожалению, не очень оптимистична", - сказал министр.При этом, по его мнению, в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> больше настроены на сохранение отношений с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>."По крайней мере это позиция президента Макрона, которая в контексте его договоренностей с президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путиным</a> реализуется в целом ряде механизмов, которые между Москвой и Парижем были созданы", - добавил он.

https://ria.ru/20201014/lavrov-1579725679.html

https://ria.ru/20200926/makron-1577784448.html

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большое интервью сергея лаврова, россия, сергей лавров, евросоюз, в мире