https://ria.ru/20201014/evrosoyuz-1579730862.html

Лавров оценил отношения между Москвой и Евросоюзом

Хорошими отношения России и ЕС едва ли будут в ближайшее время, но Москва всегда готова их возобновить на равноправной основе, заявил глава российского МИД... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:56

2020-10-14T11:56

2020-10-14T11:56

большое интервью сергея лаврова

россия

сергей лавров

евросоюз

политика

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Хорошими отношения России и ЕС едва ли будут в ближайшее время, но <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> всегда готова их возобновить на равноправной основе, заявил глава российского МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."А что касается разумных отношений... все, что касается разума, сейчас, к сожалению, подлежит анализу по ту сторону нашего диалога, и я очень надеюсь, что разум там возобладает. Пока мы этого не видим", - добавил министр.Ранее глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> в интервью РИА Новости заявил, что инцидент с российским блогером Алексеем Навальным не отменяет заинтересованности <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> в хороших или "хотя бы разумных" отношениях с РФ.

https://ria.ru/20201014/lavrov-1579725679.html

Василий Кнутт Москва обязательно возобновит полноценные и взаимовыгодные отношения, после того как законно сменится руководство страны. 12

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большое интервью сергея лаврова, россия, сергей лавров, евросоюз, политика