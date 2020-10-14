https://ria.ru/20201014/evrosoyuz-1579730862.html
Лавров оценил отношения между Москвой и Евросоюзом
Хорошими отношения России и ЕС едва ли будут в ближайшее время, но Москва всегда готова их возобновить на равноправной основе, заявил глава российского МИД... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T11:56
2020-10-14T11:56
2020-10-14T11:56
большое интервью сергея лаврова
россия
сергей лавров
евросоюз
политика
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Хорошими отношения России и ЕС едва ли будут в ближайшее время, но <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> всегда готова их возобновить на равноправной основе, заявил глава российского МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."А что касается разумных отношений... все, что касается разума, сейчас, к сожалению, подлежит анализу по ту сторону нашего диалога, и я очень надеюсь, что разум там возобладает. Пока мы этого не видим", - добавил министр.Ранее глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> в интервью РИА Новости заявил, что инцидент с российским блогером Алексеем Навальным не отменяет заинтересованности <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> в хороших или "хотя бы разумных" отношениях с РФ.
https://ria.ru/20201014/lavrov-1579725679.html
Василий Кнутт
Москва обязательно возобновит полноценные и взаимовыгодные отношения, после того как законно сменится руководство страны.
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4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большое интервью сергея лаврова, россия, сергей лавров, евросоюз, политика