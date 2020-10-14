https://ria.ru/20201014/es-1579726761.html

Лавров назвал одну из причин торможения развития отношений России и ЕС

Евросоюз пока не может справиться с русофобским меньшинством, оно блокирует развитие отношений с РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:39

2020-10-14T11:39

2020-10-14T12:05

большое интервью сергея лаврова

сергей лавров

евросоюз

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Евросоюз пока не может справиться с русофобским меньшинством, оно блокирует развитие отношений с РФ, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Лавров рассказал, что во вторник разговаривал с главой дипломатии ЕС <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепом Боррелем</a>, который "как человек опытный прекрасно понимает, что без России очень трудно решать многие вопросы, которые интересуют Евросоюз".В частности, по его словам, речь идет о <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> и странах <a href="http://ria.ru/location_Baltija/" target="_blank" data-auto="true">Балтии</a>.

https://ria.ru/20201014/es-1579725082.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большое интервью сергея лаврова, сергей лавров, евросоюз, в мире