https://ria.ru/20201014/ermolovoy-1579830968.html

Театр Ермоловой закрывается на карантин из- за коронавируса

Театр Ермоловой закрывается на двухнедельный карантин из-за коронавируса, сообщается на сайте театра. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T18:43

2020-10-14T18:43

2020-10-14T18:43

культура

театр

новости культуры

московский драматический театр имени м. н. ермоловой

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Театр Ермоловой закрывается на двухнедельный карантин из-за коронавируса, сообщается на сайте театра."Дорогие зрители, к большому сожалению, в нашем театре у нескольких человек обнаружили коронавирус, и мы приняли решение закрыть театр на двухнедельный карантин и, соответственно, отменить все спектакли. Это решение сложное, но здоровье наших зрителей и сотрудников важнее, поэтому мы уверены, что оно единственно верное", — сказано в сообщении.Начиная с 14 и по 28 октября включительно театр будет закрыт, кассы работать не будут, все сотрудники переходят на удаленный режим работы, а также будут сдавать тест. Во всех помещениях будет проведена дезинфекция.Все билеты подлежат возврату: деньги за купленные на сайте театра билеты автоматически вернутся на карточку, а билеты, приобретенные в кассе, будут приниматься к возврату с 29 октября.

https://ria.ru/20201001/teatr-1578038396.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, московский драматический театр имени м. н. ермоловой