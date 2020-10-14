https://ria.ru/20201014/ermolovoy-1579830968.html
Театр Ермоловой закрывается на карантин из- за коронавируса
Театр Ермоловой закрывается на двухнедельный карантин из-за коронавируса, сообщается на сайте театра. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T18:43
2020-10-14T18:43
2020-10-14T18:43
культура
театр
новости культуры
московский драматический театр имени м. н. ермоловой
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Театр Ермоловой закрывается на двухнедельный карантин из-за коронавируса, сообщается на сайте театра."Дорогие зрители, к большому сожалению, в нашем театре у нескольких человек обнаружили коронавирус, и мы приняли решение закрыть театр на двухнедельный карантин и, соответственно, отменить все спектакли. Это решение сложное, но здоровье наших зрителей и сотрудников важнее, поэтому мы уверены, что оно единственно верное", — сказано в сообщении.Начиная с 14 и по 28 октября включительно театр будет закрыт, кассы работать не будут, все сотрудники переходят на удаленный режим работы, а также будут сдавать тест. Во всех помещениях будет проведена дезинфекция.Все билеты подлежат возврату: деньги за купленные на сайте театра билеты автоматически вернутся на карточку, а билеты, приобретенные в кассе, будут приниматься к возврату с 29 октября.
https://ria.ru/20201001/teatr-1578038396.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, новости культуры, московский драматический театр имени м. н. ермоловой
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Театр Ермоловой закрывается на двухнедельный карантин из-за коронавируса, сообщается на сайте театра.
"Дорогие зрители, к большому сожалению, в нашем театре у нескольких человек обнаружили коронавирус, и мы приняли решение закрыть театр на двухнедельный карантин и, соответственно, отменить все спектакли. Это решение сложное, но здоровье наших зрителей и сотрудников важнее, поэтому мы уверены, что оно единственно верное", — сказано в сообщении.
Начиная с 14 и по 28 октября включительно театр будет закрыт, кассы работать не будут, все сотрудники переходят на удаленный режим работы, а также будут сдавать тест. Во всех помещениях будет проведена дезинфекция.
Все билеты подлежат возврату: деньги за купленные на сайте театра билеты автоматически вернутся на карточку, а билеты, приобретенные в кассе, будут приниматься к возврату с 29 октября.