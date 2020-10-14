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Замуровавшую сына в бетон астраханку признали вменяемой
Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемой жительницу Астрахани, обвиняемую в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T11:01
2020-10-14T23:08
убийство мальчика в астраханской области
астраханская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемой жительницу <a href="https://ria.ru/location_Astrakhan" target="_blank">Астрахани</a>, обвиняемую в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщается на <a href="https://sledcom.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> СК России.По версии следствия, 12-летний мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня, из-за чего между ним и матерью возникла ссора. Обвиняемая дождалась момента, когда сын уснет, "затем нанесла несколько ударов в область головы острой частью пластиковой кисточки и гантелью", мальчик скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, женщина перевезла тело в дом своего старшего сына в Астрахани и спрятала его в погребе, залив бетоном. Она пыталась запутать следствие, сообщая, что видела мальчика около дома, а также "узнавала" его на камерах видеонаблюдения. Правоохранители нашли тело 19 июня. Мать ребенка арестована, вину признала."Назначенная следователем судебная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость обвиняемой. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", — говорится в сообщении.Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемая в убийстве ребенка Галина Морозова — известный в регионе политический деятель. Согласно данным областного избиркома, Морозова в 2016 и 2017 годах баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году — на пост губернатора Астраханской области.Кроме того, в конце 2017 года Морозова, являясь членом "Справедливой России" предложила свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года. Депутат областной думы, член совета регионального отделения "Справедливой России" Хамзат Даудов заявлял РИА Новости, что Морозова вышла из партии в 2019 году, когда однопартийцы не подержали ее кандидатуру для выдвижения на выборы губернатора.
https://ria.ru/20200626/1573525801.html
https://ria.ru/20200621/1573252369.html
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убийство мальчика в астраханской области, астраханская область, происшествия

Замуровавшую сына в бетон астраханку признали вменяемой

11:01 14.10.2020 (обновлено: 23:08 14.10.2020)
 
© Фото : СУСК РФ по Астраханской областиМесто обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Фото : СУСК РФ по Астраханской области
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемой жительницу Астрахани, обвиняемую в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщается на сайте СК России.
По версии следствия, 12-летний мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня, из-за чего между ним и матерью возникла ссора. Обвиняемая дождалась момента, когда сын уснет, "затем нанесла несколько ударов в область головы острой частью пластиковой кисточки и гантелью", мальчик скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, женщина перевезла тело в дом своего старшего сына в Астрахани и спрятала его в погребе, залив бетоном. Она пыталась запутать следствие, сообщая, что видела мальчика около дома, а также "узнавала" его на камерах видеонаблюдения. Правоохранители нашли тело 19 июня. Мать ребенка арестована, вину признала.
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"Назначенная следователем судебная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость обвиняемой. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", — говорится в сообщении.
Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемая в убийстве ребенка Галина Морозова — известный в регионе политический деятель. Согласно данным областного избиркома, Морозова в 2016 и 2017 годах баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году — на пост губернатора Астраханской области.
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Опубликовано видео с места, где нашли замурованного в бетон мальчика
Кроме того, в конце 2017 года Морозова, являясь членом "Справедливой России" предложила свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года. Депутат областной думы, член совета регионального отделения "Справедливой России" Хамзат Даудов заявлял РИА Новости, что Морозова вышла из партии в 2019 году, когда однопартийцы не подержали ее кандидатуру для выдвижения на выборы губернатора.
 
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Убийство мальчика в Астраханской областиАстраханская областьПроисшествия
 
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