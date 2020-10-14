Эксперт оценил шансы восстановить экономические связи Москвы и Киева
КИЕВ, 14 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и представители его команды не пойдут на восстановление экономических связей с РФ, поэтому ждать зеркального ответа Киева на снятие Россией ограничений на поставки с трех украинских заводов не приходится, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Ранее премьер РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что Украина зеркально отреагирует на разрешение экспорта в Россию товаров с трех украинских предприятий. Президент РФ эту идею поддержал, отметив готовность к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами и предложив считать, что это первый шаг и жест доброй воли с российской стороны.
"Я думаю, что публичная реакция на это решение будет отрицательная. Но это очень серьезный инструмент влияния, потому что за эту ниточку можно попытаться потянуть весь украинский бизнес. Такой ручной режим этих ограничений - это достаточно серьезный инструмент влияния на часть украинского бизнеса или на тот украинский бизнес, который сегодня дружит с Россией. Но официальной реакции либо не будет, либо она будет негативной сегодня. К восстановлению экономических связей политики в Украине не готовы. Рассчитывать на зеркальные меры не приходится, Зеленский и его команда на это не пойдут", - заявил Бортник в комментарии РИА Новости.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.