https://ria.ru/20201014/ekonomika-1579813909.html

Эксперт оценил шансы восстановить экономические связи Москвы и Киева

Президент Украины Владимир Зеленский и представители его команды не пойдут на восстановление экономических связей с РФ, поэтому ждать зеркального ответа Киева... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T17:22

2020-10-14T17:22

2020-10-14T17:22

руслан бортник

донбасс

михаил мишустин

верховная рада украины

владимир зеленский

в мире

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<strong>КИЕВ, 14 окт – РИА Новости.</strong> Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> и представители его команды не пойдут на восстановление экономических связей с РФ, поэтому ждать зеркального ответа Киева на снятие Россией ограничений на поставки с трех украинских заводов не приходится, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Bortnik/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бортник</a>.Ранее премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> выразил надежду, что Украина зеркально отреагирует на разрешение экспорта в Россию товаров с трех украинских предприятий. Президент РФ эту идею поддержал, отметив готовность к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами и предложив считать, что это первый шаг и жест доброй воли с российской стороны.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://radiosputnik.ria.ru/20201006/ukraina-1578521480.html

https://ria.ru/20201002/prodovolstvie-1578083516.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан бортник, донбасс, михаил мишустин, верховная рада украины, владимир зеленский, в мире