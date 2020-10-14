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https://ria.ru/20201014/ekonomika-1579813909.html
Эксперт оценил шансы восстановить экономические связи Москвы и Киева
Президент Украины Владимир Зеленский и представители его команды не пойдут на восстановление экономических связей с РФ, поэтому ждать зеркального ответа Киева... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T17:22
2020-10-14T17:22
руслан бортник
донбасс
михаил мишустин
верховная рада украины
владимир зеленский
в мире
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<strong>КИЕВ, 14 окт – РИА Новости.</strong> Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> и представители его команды не пойдут на восстановление экономических связей с РФ, поэтому ждать зеркального ответа Киева на снятие Россией ограничений на поставки с трех украинских заводов не приходится, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Bortnik/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бортник</a>.Ранее премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> выразил надежду, что Украина зеркально отреагирует на разрешение экспорта в Россию товаров с трех украинских предприятий. Президент РФ эту идею поддержал, отметив готовность к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами и предложив считать, что это первый шаг и жест доброй воли с российской стороны.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://radiosputnik.ria.ru/20201006/ukraina-1578521480.html
https://ria.ru/20201002/prodovolstvie-1578083516.html
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руслан бортник, донбасс, михаил мишустин, верховная рада украины, владимир зеленский, в мире

Эксперт оценил шансы восстановить экономические связи Москвы и Киева

17:22 14.10.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
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КИЕВ, 14 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и представители его команды не пойдут на восстановление экономических связей с РФ, поэтому ждать зеркального ответа Киева на снятие Россией ограничений на поставки с трех украинских заводов не приходится, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Ранее премьер РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что Украина зеркально отреагирует на разрешение экспорта в Россию товаров с трех украинских предприятий. Президент РФ эту идею поддержал, отметив готовность к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами и предложив считать, что это первый шаг и жест доброй воли с российской стороны.
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"Я думаю, что публичная реакция на это решение будет отрицательная. Но это очень серьезный инструмент влияния, потому что за эту ниточку можно попытаться потянуть весь украинский бизнес. Такой ручной режим этих ограничений - это достаточно серьезный инструмент влияния на часть украинского бизнеса или на тот украинский бизнес, который сегодня дружит с Россией. Но официальной реакции либо не будет, либо она будет негативной сегодня. К восстановлению экономических связей политики в Украине не готовы. Рассчитывать на зеркальные меры не приходится, Зеленский и его команда на это не пойдут", - заявил Бортник в комментарии РИА Новости.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Руслан БортникДонбассМихаил МишустинВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
 
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