https://ria.ru/20201014/dtp-1579754876.html
В Тульской области три человека погибли в ДТП с маршруткой
Три человека погибли, еще пять пострадали в среду при столкновении маршрутки с легковушкой в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T13:32
2020-10-14T13:32
2020-10-14T14:14
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кимовск
тульская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Три человека погибли, еще пять пострадали в среду при столкновении маршрутки с легковушкой в <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России, лобовое столкновение микроавтобуса "Газель" и легкового такси произошло на автодороге <a href="http://ria.ru/location_Kimovsk/" target="_blank" data-auto="true">Кимовск</a> - Новольвовск.
https://ria.ru/20201012/gazeli-1579362893.html
кимовск
тульская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кимовск, тульская область, происшествия