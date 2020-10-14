https://ria.ru/20201014/dtp-1579754876.html

В Тульской области три человека погибли в ДТП с маршруткой

Три человека погибли, еще пять пострадали в среду при столкновении маршрутки с легковушкой в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T13:32

2020-10-14T13:32

2020-10-14T14:14

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кимовск

тульская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Три человека погибли, еще пять пострадали в среду при столкновении маршрутки с легковушкой в <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России, лобовое столкновение микроавтобуса "Газель" и легкового такси произошло на автодороге <a href="http://ria.ru/location_Kimovsk/" target="_blank" data-auto="true">Кимовск</a> - Новольвовск.

https://ria.ru/20201012/gazeli-1579362893.html

кимовск

тульская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кимовск, тульская область, происшествия