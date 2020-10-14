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В Тульской области три человека погибли в ДТП с маршруткой
Три человека погибли, еще пять пострадали в среду при столкновении маршрутки с легковушкой в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T13:32
2020-10-14T14:14
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кимовск
тульская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Три человека погибли, еще пять пострадали в среду при столкновении маршрутки с легковушкой в <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России, лобовое столкновение микроавтобуса "Газель" и легкового такси произошло на автодороге <a href="http://ria.ru/location_Kimovsk/" target="_blank" data-auto="true">Кимовск</a> - Новольвовск.
https://ria.ru/20201012/gazeli-1579362893.html
кимовск
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кимовск, тульская область, происшествия

В Тульской области три человека погибли в ДТП с маршруткой

13:32 14.10.2020 (обновлено: 14:14 14.10.2020)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России на месте дорожно-транспортного происшествия в Тульской области
Сотрудники МЧС России на месте дорожно-транспортного происшествия в Тульской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Три человека погибли, еще пять пострадали в среду при столкновении маршрутки с легковушкой в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Возле деревни Петровское в Кимовском районе произошло ДТП с участием маршрутного такси и легковушки. По предварительным данным, травмы получили восемь человек, из них трое погибли", - сказал собеседник агентства.
ДТП в Икрянинском районе на ФАД Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 10:40
В Астраханской области семь человек пострадали в крупном ДТП с маршруткой
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, лобовое столкновение микроавтобуса "Газель" и легкового такси произошло на автодороге Кимовск - Новольвовск.
 
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КимовскТульская областьПроисшествия
 
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