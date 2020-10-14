https://ria.ru/20201014/dtp-1579744329.html

В Красноярске автобус врезался в грузовик

Пассажирский автобус и грузовик столкнулись в Красноярске, пострадали водитель и три пассажира, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T12:52

2020-10-14T12:52

2020-10-14T13:29

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярск

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 14 окт – РИА Новости.</strong> Пассажирский автобус и грузовик столкнулись в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, пострадали водитель и три пассажира, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства. Движение на данном участке ограничено, инспекторы ГИБДД вручную регулируют движение по одной полосе.В настоящее время число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с битумовозом в Красноярске увеличилось до восьми человек, в числе пострадавших двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.По его словам, в результате ДТП произошел разлив битума на проезжую часть дороги общей площадью 500 квадратных метров. К ликвидации последствий аварии привлечены 22 человека и семь единиц техники.

https://ria.ru/20201011/perekhod-1579314709.html

https://ria.ru/20201012/dtp-1579385230.html

красноярск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия