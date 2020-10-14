В Красноярске автобус врезался в грузовик
12:52 14.10.2020 (обновлено: 13:29 14.10.2020)
© Фото : ОГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краюМесто ДТП с участием пассажирского автобуса в Красноярске
© Фото : ОГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 14 окт – РИА Новости. Пассажирский автобус и грузовик столкнулись в Красноярске, пострадали водитель и три пассажира, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
"По предварительной информации, на ул. 9 Мая, 15 водитель маршрутного автобуса №63 допустил столкновение с грузовым автомобилем "ГАЗ", водитель которого двигался задним ходом и был задействован в ремонтных работах. В результате ДТП получили травмы четыре человека - водитель и трое пассажиров автобуса", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства. Движение на данном участке ограничено, инспекторы ГИБДД вручную регулируют движение по одной полосе.
В настоящее время число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с битумовозом в Красноярске увеличилось до восьми человек, в числе пострадавших двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"При ДТП на улице 9 Мая с участием пассажирского автобуса и битумовоза пострадали восемь человек, в том числе два ребенка", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в результате ДТП произошел разлив битума на проезжую часть дороги общей площадью 500 квадратных метров. К ликвидации последствий аварии привлечены 22 человека и семь единиц техники.