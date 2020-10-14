https://ria.ru/20201014/dtp-1579694611.html

В центре Москвы такси упало в Яузу

Такси угодило в Яузу в центре Москвы, сообщает дептранс на своей странице в Telegram. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T09:00

2020-10-14T09:00

2020-10-14T09:42

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Такси угодило в Яузу в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщает дептранс на своей странице в <a href="https://t.me/DtOperativno/1988" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>."В Наставническом переулке, 17 такси выехало с проезжей части в реку. Информация о пассажирах и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.По данным экстренных служб, машина пробила металлическое ограждение и опрокинулась в Яузу. Позже стало известно, что водитель такси погиб.

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия