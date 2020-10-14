https://ria.ru/20201014/dtp-1579694611.html
В центре Москвы такси упало в Яузу
Такси угодило в Яузу в центре Москвы, сообщает дептранс на своей странице в Telegram. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T09:00
2020-10-14T09:00
2020-10-14T09:42
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Такси угодило в Яузу в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщает дептранс на своей странице в <a href="https://t.me/DtOperativno/1988" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>."В Наставническом переулке, 17 такси выехало с проезжей части в реку. Информация о пассажирах и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.По данным экстренных служб, машина пробила металлическое ограждение и опрокинулась в Яузу. Позже стало известно, что водитель такси погиб.
5
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия