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В центре Москвы такси упало в Яузу
Такси угодило в Яузу в центре Москвы, сообщает дептранс на своей странице в Telegram. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T09:00
2020-10-14T09:42
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Такси угодило в Яузу в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщает дептранс на своей странице в <a href="https://t.me/DtOperativno/1988" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>."В Наставническом переулке, 17 такси выехало с проезжей части в реку. Информация о пассажирах и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.По данным экстренных служб, машина пробила металлическое ограждение и опрокинулась в Яузу. Позже стало известно, что водитель такси погиб.
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москва
РИА Новости
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москва, происшествия

В центре Москвы такси упало в Яузу

09:00 14.10.2020 (обновлено: 09:42 14.10.2020)
 
© АГН "Москва" / Мобильный репортерРабота оперативных служб по подъему такси, упавшего в Яузу на Костомаровской набережной
Работа оперативных служб по подъему такси, упавшего в Яузу на Костомаровской набережной - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Такси угодило в Яузу в центре Москвы, сообщает дептранс на своей странице в Telegram.
"В Наставническом переулке, 17 такси выехало с проезжей части в реку. Информация о пассажирах и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
По данным экстренных служб, машина пробила металлическое ограждение и опрокинулась в Яузу. Позже стало известно, что водитель такси погиб.
"К сожалению, водитель погиб, водолазы достали его тело из воды. На месте сейчас работает кран для извлечения автомобиля из реки", - сказал собеседник агентства.
 
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