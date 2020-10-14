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https://ria.ru/20201014/donbass-1579854033.html
Грызлов обвинил Украину в саботаже переговоров по Донбассу
Делегация Киева на встрече трехсторонней контактной группы по Донбассу отказалась рассматривать проект дорожной карты по урегулированию, выход из переговорного... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T21:28
2020-10-14T22:26
ситуация в днр и лнр
борис грызлов
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Делегация <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> на встрече трехсторонней контактной группы по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> отказалась рассматривать проект дорожной карты по урегулированию, выход из переговорного тупика саботируется киевской стороной, заявил в среду полпред России на переговорах <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a>.Он отметил, что на заседании контактной группы было рассмотрено предложение по разблокированию минского переговорного процесса.
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
Войну можно закончить быстро, принуждением к миру и включением ЛДНР в состав России! Сколько люди там все это должны терпеть? Дольше ВОВ там война идет, это позор
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украина
РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, борис грызлов, украина, в мире

Грызлов обвинил Украину в саботаже переговоров по Донбассу

21:28 14.10.2020 (обновлено: 22:26 14.10.2020)
 
© РИА НовостиРаботы по оборудованию КПВВ "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Делегация Киева на встрече трехсторонней контактной группы по Донбассу отказалась рассматривать проект дорожной карты по урегулированию, выход из переговорного тупика саботируется киевской стороной, заявил в среду полпред России на переговорах Борис Грызлов.
Он отметил, что на заседании контактной группы было рассмотрено предложение по разблокированию минского переговорного процесса.
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"В целях скорейшего и всеобъемлющего урегулирования внутриукраинского конфликта и определения последовательности шагов в политической, экономической, гуманитарной сферах и сфере безопасности в соответствии с Минскими соглашениями было предложено поручить рабочей группе по политическим вопросам обеспечить доработку представленного проекта соответствующего плана действий (дорожной карты). Было предложено согласовать данный документ к следующему заседанию трехсторонней контактной группы 28 октября 2020 года. Украинская сторона даже отказалась этот план рассматривать, предложив работать по модернизации Минских соглашений, что равноценно отказу от их выполнения", — заявил Грызлов по итогам встречи.

 
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Ситуация в ДНР и ЛНРБорис ГрызловУкраинаВ мире
 
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