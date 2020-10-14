Грызлов обвинил Украину в саботаже переговоров по Донбассу
21:28 14.10.2020 (обновлено: 22:26 14.10.2020)
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Делегация Киева на встрече трехсторонней контактной группы по Донбассу отказалась рассматривать проект дорожной карты по урегулированию, выход из переговорного тупика саботируется киевской стороной, заявил в среду полпред России на переговорах Борис Грызлов.
Он отметил, что на заседании контактной группы было рассмотрено предложение по разблокированию минского переговорного процесса.
1 сентября, 08:00Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее
"В целях скорейшего и всеобъемлющего урегулирования внутриукраинского конфликта и определения последовательности шагов в политической, экономической, гуманитарной сферах и сфере безопасности в соответствии с Минскими соглашениями было предложено поручить рабочей группе по политическим вопросам обеспечить доработку представленного проекта соответствующего плана действий (дорожной карты). Было предложено согласовать данный документ к следующему заседанию трехсторонней контактной группы 28 октября 2020 года. Украинская сторона даже отказалась этот план рассматривать, предложив работать по модернизации Минских соглашений, что равноценно отказу от их выполнения", — заявил Грызлов по итогам встречи.