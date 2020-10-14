https://ria.ru/20201014/donbass-1579854033.html

Грызлов обвинил Украину в саботаже переговоров по Донбассу

Делегация Киева на встрече трехсторонней контактной группы по Донбассу отказалась рассматривать проект дорожной карты по урегулированию, выход из переговорного... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T21:28

2020-10-14T21:28

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ситуация в днр и лнр

борис грызлов

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Делегация <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> на встрече трехсторонней контактной группы по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> отказалась рассматривать проект дорожной карты по урегулированию, выход из переговорного тупика саботируется киевской стороной, заявил в среду полпред России на переговорах <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a>.Он отметил, что на заседании контактной группы было рассмотрено предложение по разблокированию минского переговорного процесса.

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

sovnatasha Войну можно закончить быстро, принуждением к миру и включением ЛДНР в состав России! Сколько люди там все это должны терпеть? Дольше ВОВ там война идет, это позор 34

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украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, борис грызлов, украина, в мире