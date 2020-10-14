https://ria.ru/20201014/dolschiki-1579797958.html

Онлайн-сервис для дольщиков разработали в Московской области

Фонд защиты прав дольщиков Московской области создал онлайн-портал для взаимодействия с жителями региона. На сайте уже появились сведения о 27 незавершенных... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T16:18

2020-10-14T16:18

2020-10-14T16:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Фонд защиты прав дольщиков Московской области создал онлайн-портал для взаимодействия с жителями региона. На сайте уже появились сведения о 27 незавершенных постройках, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/sroki-stroitelstva-domov-onlajn/" target="_blank">"360"</a>.Уточняется, что благодаря этому сервису можно будет узнать сроки решения проблем по каждому из объектов.Директор Фонда защиты прав граждан, которые являются участниками долевого строительства в Московской области, Виталий Донченко, заявил, что перед регионом стоит цель достроить проблемные дома к 2023 году."По поручению губернатора Андрея Воробьева мы должны достроить все проблемные дома к концу 2023 года. Мы уверены в реализации этой программы", – подчеркнул он.По словам директора фонда, информация на портале будет дополняться. Кроме того, жителям Московской области предлагается узнать об этапе строительства того или иного объекта на странице проекта в Instagram.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)