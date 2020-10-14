https://ria.ru/20201014/dolschiki-1579797958.html
Онлайн-сервис для дольщиков разработали в Московской области
Фонд защиты прав дольщиков Московской области создал онлайн-портал для взаимодействия с жителями региона. На сайте уже появились сведения о 27 незавершенных... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T16:18
2020-10-14T16:18
2020-10-14T16:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Фонд защиты прав дольщиков Московской области создал онлайн-портал для взаимодействия с жителями региона. На сайте уже появились сведения о 27 незавершенных постройках, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/sroki-stroitelstva-domov-onlajn/" target="_blank">"360"</a>.Уточняется, что благодаря этому сервису можно будет узнать сроки решения проблем по каждому из объектов.Директор Фонда защиты прав граждан, которые являются участниками долевого строительства в Московской области, Виталий Донченко, заявил, что перед регионом стоит цель достроить проблемные дома к 2023 году."По поручению губернатора Андрея Воробьева мы должны достроить все проблемные дома к концу 2023 года. Мы уверены в реализации этой программы", – подчеркнул он.По словам директора фонда, информация на портале будет дополняться. Кроме того, жителям Московской области предлагается узнать об этапе строительства того или иного объекта на странице проекта в Instagram.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Фонд защиты прав дольщиков Московской области создал онлайн-портал для взаимодействия с жителями региона. На сайте уже появились сведения о 27 незавершенных постройках, сообщил телеканал "360"
.
Уточняется, что благодаря этому сервису можно будет узнать сроки решения проблем по каждому из объектов.
Директор Фонда защиты прав граждан, которые являются участниками долевого строительства в Московской области, Виталий Донченко, заявил, что перед регионом стоит цель достроить проблемные дома к 2023 году.
"По поручению губернатора Андрея Воробьева мы должны достроить все проблемные дома к концу 2023 года. Мы уверены в реализации этой программы", – подчеркнул он.
По словам директора фонда, информация на портале будет дополняться. Кроме того, жителям Московской области предлагается узнать об этапе строительства того или иного объекта на странице проекта в Instagram.