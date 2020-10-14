https://ria.ru/20201014/dogovorennosti-1579753738.html
Песков оценил ситуацию вокруг договоренностей с США по ядерным арсеналам
В Кремле пока не могут говорить о достижении каких-то "железобетонных договоренностей" с США по ядерным арсеналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T13:28
2020-10-14T13:28
2020-10-14T13:28
маршалл биллингсли
дмитрий песков
владимир путин
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в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле пока не могут говорить о достижении каких-то "железобетонных договоренностей" с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по ядерным арсеналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Вчера спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил о том, что между Россией и США существует общая договоренность на самом высоком уровне о замораживании ядерных арсеналов."Действительно, на этот счет ведутся контакты на экспертном уровне и на высоком уровне", - ответил Песков на вопрос о том, обсуждался ли вопрос лидерами РФ и США <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> и Трампом.Вместе с тем, как уточнил Песков, "о достижении каких-то четких договоренностей" пока речи не идет."Позиция российской стороны хорошо известна, она последовательна. И пока мы не стали бы говорить о том, что какие-то железобетонные договоренности достигнуты на этот счет", - отметил пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20201013/dsnv-1579673587.html
https://ria.ru/20201014/vooruzhenie-1579741116.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маршалл биллингсли, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире