Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из западных стран
12:12 14.10.2020 (обновлено: 22:40 14.10.2020)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Решения западных партнеров по высылке российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже и по другим причинам отражают податливость русофобским тенденциям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Решения наших партнеров по высылке российских дипломатов по обвинению в шпионаже и в чем-то еще отражают не только дипломатическую практику, это уже на выходе, они отражают податливость русофобским тенденциям, которые американцы пытаются насадить в Европе и всячески отвадить Европу и от российского газа, и от российской продукции военного назначения, и от много другого, и все это заменить своими товарами, которые будут подороже, но, как говорится, зато странам, которые пойдут на эту сделку, будет спокойнее жить, американцы их не будут сильно теребить. Какое-то время, потом наверняка навалятся с новой силой", - сказал Лавров в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио Sputnik.
Ранее МИД Болгарии заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В свою очередь посольство РФ в Софии сообщило, что Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.