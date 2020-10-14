Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из западных стран

"Решения наших партнеров по высылке российских дипломатов по обвинению в шпионаже и в чем-то еще отражают не только дипломатическую практику, это уже на выходе, они отражают податливость русофобским тенденциям, которые американцы пытаются насадить в Европе и всячески отвадить Европу и от российского газа, и от российской продукции военного назначения, и от много другого, и все это заменить своими товарами, которые будут подороже, но, как говорится, зато странам, которые пойдут на эту сделку, будет спокойнее жить, американцы их не будут сильно теребить. Какое-то время, потом наверняка навалятся с новой силой", - сказал Лавров в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио Sputnik.