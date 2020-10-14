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Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из западных стран
Решения западных партнеров по высылке российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже и по другим причинам отражают податливость русофобским тенденциям, заявил РИА Новости, 14.10.2020
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мид болгарии
софия (город)
болгария
большое интервью сергея лаврова
сергей лавров
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Решения западных партнеров по высылке российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже и по другим причинам отражают податливость русофобским тенденциям, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MID_Bolgarii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Болгарии</a> заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В свою очередь посольство РФ в <a href="http://ria.ru/location_Sofia/" target="_blank" data-auto="true">Софии</a> сообщило, что <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгария</a> выслала из страны двух сотрудников торгпредства, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.
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софия (город)
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мид болгарии, софия (город), болгария, большое интервью сергея лаврова, сергей лавров, в мире

Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из западных стран

12:12 14.10.2020 (обновлено: 22:40 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Решения западных партнеров по высылке российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже и по другим причинам отражают податливость русофобским тенденциям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Решения наших партнеров по высылке российских дипломатов по обвинению в шпионаже и в чем-то еще отражают не только дипломатическую практику, это уже на выходе, они отражают податливость русофобским тенденциям, которые американцы пытаются насадить в Европе и всячески отвадить Европу и от российского газа, и от российской продукции военного назначения, и от много другого, и все это заменить своими товарами, которые будут подороже, но, как говорится, зато странам, которые пойдут на эту сделку, будет спокойнее жить, американцы их не будут сильно теребить. Какое-то время, потом наверняка навалятся с новой силой", - сказал Лавров в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио Sputnik.

Ранее МИД Болгарии заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В свою очередь посольство РФ в Софии сообщило, что Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.
 
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МИД БолгарииСофия (город)БолгарияБольшое интервью Сергея ЛавроваСергей ЛавровВ мире
 
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