Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201014/devochka-1579710917.html
СМИ: в Москве 12-летняя девочка пришла пьяной к стоматологу
В Москве 12-летняя девочка пришла в стоматологическую клинику в состоянии острого алкогольного опьянения, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T10:36
2020-10-14T11:53
москва
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574049374_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_bb760073d4f66dab5b3a52cbc12bba87.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>В <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> 12-летняя девочка пришла в стоматологическую клинику в состоянии острого алкогольного опьянения, сообщает <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a>. Инцидент произошел 13 октября. Перед приемом врача мать отпустила дочь погулять. Где она была, неизвестно, однако к врачу она пришла уже пьяной.Специалисты клиники вызвали скорую помощь, девочку госпитализировали в токсикологическую реанимацию. Ребенок не состоит на учете в полиции, в школе характеризуется положительно. Обстоятельства произошедшего уточняются. Правоохранительные органы начали проверку.
https://ria.ru/20200123/1563764021.html
Если в таком возрасте ребенок уже пьет, то это однозначно ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию со стороны родителей!
175
Норм перевернули))) Если ребенок сидел дома на дисционке с чего вдруг повышается шанс что он пойдет пьянствовать по сравнению с тем что если бы ходили в школу?)) Скорее наоборот, после школы кто то сбаломутит... Или дети уже отмечают что давно не виделись с одноклассниками?)))
140
17
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574049374_223:0:2000:1333_1400x0_80_0_0_76a1d401a866948af42af2a7618dd65e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, общество, происшествия

СМИ: в Москве 12-летняя девочка пришла пьяной к стоматологу

10:36 14.10.2020 (обновлено: 11:53 14.10.2020)
 
© Depositphotos / Syda_ProductionsКабинет стоматолога
Кабинет стоматолога - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Depositphotos / Syda_Productions
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Москве 12-летняя девочка пришла в стоматологическую клинику в состоянии острого алкогольного опьянения, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел 13 октября. Перед приемом врача мать отпустила дочь погулять. Где она была, неизвестно, однако к врачу она пришла уже пьяной.
Специалисты клиники вызвали скорую помощь, девочку госпитализировали в токсикологическую реанимацию.
Ребенок не состоит на учете в полиции, в школе характеризуется положительно.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Правоохранительные органы начали проверку.
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 23.01.2020
23 января, 09:00
Медики рассказали о "пьяном" мальчике, госпитализированном в Саратове
 
Обсудить17
МоскваОбществоПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
22:19Кристина Асмус заразилась коронавирусом
22:18В московском торговом центре обрушился потолок
22:18Власти Подмосковья опровергли данные о школьных каникулах из-за COVID-19
22:15Минздрав зарегистрировал еще два препарата для лечения COVID-19
Лента новостейМолния