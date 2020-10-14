https://ria.ru/20201014/devochka-1579710917.html

СМИ: в Москве 12-летняя девочка пришла пьяной к стоматологу

В Москве 12-летняя девочка пришла в стоматологическую клинику в состоянии острого алкогольного опьянения, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T10:36

2020-10-14T10:36

2020-10-14T11:53

москва

общество

происшествия

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>В <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> 12-летняя девочка пришла в стоматологическую клинику в состоянии острого алкогольного опьянения, сообщает <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a>. Инцидент произошел 13 октября. Перед приемом врача мать отпустила дочь погулять. Где она была, неизвестно, однако к врачу она пришла уже пьяной.Специалисты клиники вызвали скорую помощь, девочку госпитализировали в токсикологическую реанимацию. Ребенок не состоит на учете в полиции, в школе характеризуется положительно. Обстоятельства произошедшего уточняются. Правоохранительные органы начали проверку.

https://ria.ru/20200123/1563764021.html

Вероника Если в таком возрасте ребенок уже пьет, то это однозначно ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию со стороны родителей! 175

Иван Широн Норм перевернули))) Если ребенок сидел дома на дисционке с чего вдруг повышается шанс что он пойдет пьянствовать по сравнению с тем что если бы ходили в школу?)) Скорее наоборот, после школы кто то сбаломутит... Или дети уже отмечают что давно не виделись с одноклассниками?))) 140

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество, происшествия