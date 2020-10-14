В Москве сокращается доля заболевших COVID-19 детей

"Мы видим, что при росте в общем объеме заболеваемости, у нас доля детей в числе заболевших сокращается. Если до начала каникул в отдельные дни доходило до 19%, то сейчас в среднем 10-11%. Но в то же время общее количество детей заболевших пока растет", - отметила Ракова в эфире Первого канала.