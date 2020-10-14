https://ria.ru/20201014/deti-1579856327.html
В Москве сокращается доля заболевших COVID-19 детей
При росте общего объема заболеваемости коронавирусом в Москве доля детей в числе заболевших сокращается, сообщила в среду заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T21:51
2020-10-14T21:51
2020-10-14T22:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577969436_0:74:3377:1974_1400x0_80_0_0_f7e67b7e6bf1e0c6c243fe7a8558a220.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> При росте общего объема заболеваемости коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> доля детей в числе заболевших сокращается, сообщила в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
1
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577969436_324:0:3055:2048_1400x0_80_0_0_14816f38c76454de4a7959419f50760e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анастасия ракова , здоровье - общество, москва