https://ria.ru/20201014/deti-1579802118.html
В Госдуме предложили продлить начисление выплат на детей без заявлений
Законопроект, согласно которому родители могут не посещать до 1 марта 2021 года органы соцзащиты и Пенсионного фонда для подачи заявления на ежемесячные выплаты РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T16:36
2020-10-14T16:36
2020-10-14T16:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
госдума рф
единая россия
сергей неверов
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.</strong> Законопроект, согласно которому родители могут не посещать до 1 марта 2021 года органы соцзащиты и Пенсионного фонда для подачи заявления на ежемесячные выплаты в связи с рождением детей, внесли в среду в Государственную думу.В пояснительной записке к документу говорится, что законопроектом предлагается продлить приостановку до 1 марта 2021 года действие части 3 статьи 2 и статьи 5 закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", которые обязывают получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка подавать заявление о назначении выплат на новый срок, а также извещать органы исполнительной власти субъектов РФ и территориальные органы <a href="http://ria.ru/organization_Pensionnyjj_fond_RF/" target="_blank" data-auto="true">ПФР</a> о смене места жительства, а также об обстоятельствах, влекущих прекращение выплат.Уточняется, что "посещение указанных органов гражданами в целях получения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка будет прекращено, а их назначение будет осуществлять без подачи гражданами заявлений".По мнению разработчиков, проект "предусматривает повышение уровня социального обеспечения граждан, а также сохранения их здоровья в условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции"."Этот законопроект направлен на исполнение поручений президента и войдет в число приоритетных для фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>", и будет оперативно вынесен на рассмотрение думы", - заявил журналистам один из авторов документа, руководитель фракции "Единая Россия" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Neverov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Неверов</a>.Он отметил, что в условиях пандемии "важно исключить лишний контакт с другими людьми, что крайне важно, учитывая рост заболеваемости коронавирусом"."Ряд решений принимался на ограниченный срок, однако, учитывая ситуацию, решения, касающиеся поддержки граждан в этот непростой период - помощь семьям, упрощенный доступ к получению социальной помощи - должны быть продлены в автоматическом режиме", - подчеркнул Неверов.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, госдума рф, единая россия, сергей неверов, общество
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Законопроект, согласно которому родители могут не посещать до 1 марта 2021 года органы соцзащиты и Пенсионного фонда для подачи заявления на ежемесячные выплаты в связи с рождением детей, внесли в среду в Государственную думу.
В пояснительной записке к документу говорится, что законопроектом предлагается продлить приостановку до 1 марта 2021 года действие части 3 статьи 2 и статьи 5 закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", которые обязывают получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка подавать заявление о назначении выплат на новый срок, а также извещать органы исполнительной власти субъектов РФ и территориальные органы ПФР
о смене места жительства, а также об обстоятельствах, влекущих прекращение выплат.
Уточняется, что "посещение указанных органов гражданами в целях получения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка будет прекращено, а их назначение будет осуществлять без подачи гражданами заявлений".
По мнению разработчиков, проект "предусматривает повышение уровня социального обеспечения граждан, а также сохранения их здоровья в условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции".
"Этот законопроект направлен на исполнение поручений президента и войдет в число приоритетных для фракции "Единая Россия
", и будет оперативно вынесен на рассмотрение думы", - заявил журналистам один из авторов документа, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов
.
Он отметил, что в условиях пандемии "важно исключить лишний контакт с другими людьми, что крайне важно, учитывая рост заболеваемости коронавирусом".
"Ряд решений принимался на ограниченный срок, однако, учитывая ситуацию, решения, касающиеся поддержки граждан в этот непростой период - помощь семьям, упрощенный доступ к получению социальной помощи - должны быть продлены в автоматическом режиме", - подчеркнул Неверов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф