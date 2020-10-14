https://ria.ru/20201014/dengi-1579685862.html
Россияне рассказали, сколько денег в месяц нужно для счастья
Россиянину для счастья достаточно 100-150 тысяч рублей в месяц, свидетельствует исследование, проведенное банком "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь", которое... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T06:16
2020-10-14T06:16
2020-10-14T12:03
деньги
россия
открытие (банк)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:256:2731:1792_1400x0_80_0_0_2e8c9294ad5fc0d85b9ad1ad59295647.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Россиянину для счастья достаточно 100-150 тысяч рублей в месяц, свидетельствует исследование, проведенное банком "<a href="https://ria.ru/organization_Bank_Otkrytie" target="_blank">Открытие</a>" и СК "Росгосстрах Жизнь", которое есть в распоряжении РИА Новости.Согласно исследованию, половине респондентов возможность чувствовать себя счастливым и удачливым дает престижная и хорошо оплачиваемая работа. Наиболее популярен этот критерий счастья у жителей Сибири (57 процентов) и Урала (56 процентов). А 26 процентов опрошенных сказали, что для счастья им нужно "много денег", тут в лидерах Северо-Кавказский и Приволжский округа (по 31 проценту).Чтобы стать счастливее, 43 процента россиян хотели бы зарабатывать как минимум в десять раз больше, чем сейчас, при этом восемь процентов опрошенных признались, что для счастья им нужен хотя бы миллион долларов, говорится в материалах.Только четырем процентам россиян для счастья достаточно тех денег, которые они зарабатывают сейчас. Наиболее высокая доля довольных своими доходами в Московском регионе и на Северо-Западе (шесть процентов), самая низкая — на <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Kavkaz_2/" target="_blank" data-auto="true">Северном Кавказе</a> (один процент).При этом в среднем россияне считают неплохой зарплатой 60 тысяч рублей в месяц, а достаточной для счастья — 100-150 тысяч. Вместе с тем москвичам для счастья нужно больше денег — 150-300 тысяч рублей в месяц.Исследование проведено 9-12 октября по репрезентативной выборке среди одной тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20200616/1572976885.html
Анна Романова
Помечтали и разошлись..
28
Олег Жайворонок
7300 живу в месяц-вот счастье!
24
12
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_cc9200d39d39094469bfcdcf54541d47.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
деньги, россия, открытие (банк), москва, общество
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Россиянину для счастья достаточно 100-150 тысяч рублей в месяц, свидетельствует исследование, проведенное банком "Открытие
" и СК "Росгосстрах Жизнь", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно исследованию, половине респондентов возможность чувствовать себя счастливым и удачливым дает престижная и хорошо оплачиваемая работа. Наиболее популярен этот критерий счастья у жителей Сибири (57 процентов) и Урала (56 процентов). А 26 процентов опрошенных сказали, что для счастья им нужно "много денег", тут в лидерах Северо-Кавказский и Приволжский округа (по 31 проценту).
Чтобы стать счастливее, 43 процента россиян хотели бы зарабатывать как минимум в десять раз больше, чем сейчас, при этом восемь процентов опрошенных признались, что для счастья им нужен хотя бы миллион долларов, говорится в материалах.
Только четырем процентам россиян для счастья достаточно тех денег, которые они зарабатывают сейчас. Наиболее высокая доля довольных своими доходами в Московском регионе и на Северо-Западе (шесть процентов), самая низкая — на Северном Кавказе
(один процент).
При этом в среднем россияне считают неплохой зарплатой 60 тысяч рублей в месяц, а достаточной для счастья — 100-150 тысяч. Вместе с тем москвичам для счастья нужно больше денег — 150-300 тысяч рублей в месяц.
Исследование проведено 9-12 октября по репрезентативной выборке среди одной тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.