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Россияне рассказали, сколько денег в месяц нужно для счастья
Россиянину для счастья достаточно 100-150 тысяч рублей в месяц, свидетельствует исследование, проведенное банком "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь", которое... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T06:16
2020-10-14T12:03
деньги
россия
открытие (банк)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Россиянину для счастья достаточно 100-150 тысяч рублей в месяц, свидетельствует исследование, проведенное банком "<a href="https://ria.ru/organization_Bank_Otkrytie" target="_blank">Открытие</a>" и СК "Росгосстрах Жизнь", которое есть в распоряжении РИА Новости.Согласно исследованию, половине респондентов возможность чувствовать себя счастливым и удачливым дает престижная и хорошо оплачиваемая работа. Наиболее популярен этот критерий счастья у жителей Сибири (57 процентов) и Урала (56 процентов). А 26 процентов опрошенных сказали, что для счастья им нужно "много денег", тут в лидерах Северо-Кавказский и Приволжский округа (по 31 проценту).Чтобы стать счастливее, 43 процента россиян хотели бы зарабатывать как минимум в десять раз больше, чем сейчас, при этом восемь процентов опрошенных признались, что для счастья им нужен хотя бы миллион долларов, говорится в материалах.Только четырем процентам россиян для счастья достаточно тех денег, которые они зарабатывают сейчас. Наиболее высокая доля довольных своими доходами в Московском регионе и на Северо-Западе (шесть процентов), самая низкая — на <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Kavkaz_2/" target="_blank" data-auto="true">Северном Кавказе</a> (один процент).При этом в среднем россияне считают неплохой зарплатой 60 тысяч рублей в месяц, а достаточной для счастья — 100-150 тысяч. Вместе с тем москвичам для счастья нужно больше денег — 150-300 тысяч рублей в месяц.Исследование проведено 9-12 октября по репрезентативной выборке среди одной тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20200616/1572976885.html
Помечтали и разошлись..
28
7300 живу в месяц-вот счастье!
24
12
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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деньги, россия, открытие (банк), москва, общество

Россияне рассказали, сколько денег в месяц нужно для счастья

06:16 14.10.2020 (обновлено: 12:03 14.10.2020)
 
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Россиянину для счастья достаточно 100-150 тысяч рублей в месяц, свидетельствует исследование, проведенное банком "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно исследованию, половине респондентов возможность чувствовать себя счастливым и удачливым дает престижная и хорошо оплачиваемая работа. Наиболее популярен этот критерий счастья у жителей Сибири (57 процентов) и Урала (56 процентов). А 26 процентов опрошенных сказали, что для счастья им нужно "много денег", тут в лидерах Северо-Кавказский и Приволжский округа (по 31 проценту).
Чтобы стать счастливее, 43 процента россиян хотели бы зарабатывать как минимум в десять раз больше, чем сейчас, при этом восемь процентов опрошенных признались, что для счастья им нужен хотя бы миллион долларов, говорится в материалах.
Только четырем процентам россиян для счастья достаточно тех денег, которые они зарабатывают сейчас. Наиболее высокая доля довольных своими доходами в Московском регионе и на Северо-Западе (шесть процентов), самая низкая — на Северном Кавказе (один процент).
При этом в среднем россияне считают неплохой зарплатой 60 тысяч рублей в месяц, а достаточной для счастья — 100-150 тысяч. Вместе с тем москвичам для счастья нужно больше денег — 150-300 тысяч рублей в месяц.
Исследование проведено 9-12 октября по репрезентативной выборке среди одной тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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ДеньгиРоссияОткрытие (банк)МоскваОбщество
 
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