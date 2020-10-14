https://ria.ru/20201014/dengi-1579685862.html

Россияне рассказали, сколько денег в месяц нужно для счастья

Россиянину для счастья достаточно 100-150 тысяч рублей в месяц, свидетельствует исследование, проведенное банком "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь", которое... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T06:16

2020-10-14T06:16

2020-10-14T12:03

деньги

россия

открытие (банк)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Россиянину для счастья достаточно 100-150 тысяч рублей в месяц, свидетельствует исследование, проведенное банком "<a href="https://ria.ru/organization_Bank_Otkrytie" target="_blank">Открытие</a>" и СК "Росгосстрах Жизнь", которое есть в распоряжении РИА Новости.Согласно исследованию, половине респондентов возможность чувствовать себя счастливым и удачливым дает престижная и хорошо оплачиваемая работа. Наиболее популярен этот критерий счастья у жителей Сибири (57 процентов) и Урала (56 процентов). А 26 процентов опрошенных сказали, что для счастья им нужно "много денег", тут в лидерах Северо-Кавказский и Приволжский округа (по 31 проценту).Чтобы стать счастливее, 43 процента россиян хотели бы зарабатывать как минимум в десять раз больше, чем сейчас, при этом восемь процентов опрошенных признались, что для счастья им нужен хотя бы миллион долларов, говорится в материалах.Только четырем процентам россиян для счастья достаточно тех денег, которые они зарабатывают сейчас. Наиболее высокая доля довольных своими доходами в Московском регионе и на Северо-Западе (шесть процентов), самая низкая — на <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Kavkaz_2/" target="_blank" data-auto="true">Северном Кавказе</a> (один процент).При этом в среднем россияне считают неплохой зарплатой 60 тысяч рублей в месяц, а достаточной для счастья — 100-150 тысяч. Вместе с тем москвичам для счастья нужно больше денег — 150-300 тысяч рублей в месяц.Исследование проведено 9-12 октября по репрезентативной выборке среди одной тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20200616/1572976885.html

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

деньги, россия, открытие (банк), москва, общество