https://ria.ru/20201014/covid-1579852874.html
В Подмосковье более половины школ уйдут на каникулы
Большая часть школ Московской области уходит на недельные каникулы с 26 октября, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T21:12
2020-10-14T21:12
2020-10-14T22:52
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россия
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.</strong> Большая часть школ <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> уходит на недельные каникулы с 26 октября, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)