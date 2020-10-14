В Подмосковье более половины школ уйдут на каникулы

"У нас 1,5 тысяч школ, кто-то уже ушёл на каникулы, кто-то уходит с 26 октября, большая часть, порядка 850 школ уходят на неделю", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, рассматривается ли в Подмосковье мера по переводу школ на дистанционное обучение, как в Москве.