https://ria.ru/20201014/bishkek-1579696924.html

В Бишкеке проходит митинг с требованием отставки президента

Около ста человек собрались у дома правительства в центре Бишкека с требованием отставки действующего президента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T09:17

2020-10-14T09:17

2020-10-14T10:19

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 14 окт - РИА Новости.</strong> Около ста человек собрались у дома правительства в центре Бишкека с требованием отставки действующего президента, передает корреспондент РИА Новости.В настоящее время на ступенях у главного входа в дом правительства установлена звуковая аппаратура, там выступают активисты. Как пояснил РИА Новости участник акции, собравшиеся выступают за отставку президента Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a>, спикера и назначения на пост премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>.Ранее коалиция большинства парламента Киргизии поддержала кандидатуру Жапарова на пост премьера, передал корреспондент РИА Новости. Теперь кандидатура Жапарова будет вынесена на голосование всей палаты.Ситуация на площади у здания спокойная. Сотрудников милиции, машин скорой помощи и представителей силовых ведомств на месте событий нет.Дом правительства в центре Бишкека работает в штатном режиме, несмотря на митинг под стенами здания, сообщил представитель администрации здания.Парламент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> 10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера, структуру и состав кабмина. Однако президент, который должен подписать это решение, отправил его обратно в парламент, уточнив, что оно является незаконным из-за отсутствия кворума на заседании, где утвердили Жапарова. Законодательное собрание 14 октября планирует повторно рассмотреть состав кабмина.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию.В минувшую пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20201013/kirgiziya-1579580213.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201012/kirgiziya-1579397062.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире