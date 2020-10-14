В Бишкеке проходит митинг с требованием отставки президента
09:17 14.10.2020 (обновлено: 10:19 14.10.2020)
БИШКЕК, 14 окт - РИА Новости. Около ста человек собрались у дома правительства в центре Бишкека с требованием отставки действующего президента, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время на ступенях у главного входа в дом правительства установлена звуковая аппаратура, там выступают активисты. Как пояснил РИА Новости участник акции, собравшиеся выступают за отставку президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, спикера и назначения на пост премьера Садыра Жапарова.
Ранее коалиция большинства парламента Киргизии поддержала кандидатуру Жапарова на пост премьера, передал корреспондент РИА Новости. Теперь кандидатура Жапарова будет вынесена на голосование всей палаты.
Ситуация на площади у здания спокойная. Сотрудников милиции, машин скорой помощи и представителей силовых ведомств на месте событий нет.
Дом правительства в центре Бишкека работает в штатном режиме, несмотря на митинг под стенами здания, сообщил представитель администрации здания.
"Все работают в штатном режиме. Всë работает как обычно", - сказал собеседника агентства.
Парламент Киргизии 10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера, структуру и состав кабмина. Однако президент, который должен подписать это решение, отправил его обратно в парламент, уточнив, что оно является незаконным из-за отсутствия кворума на заседании, где утвердили Жапарова. Законодательное собрание 14 октября планирует повторно рассмотреть состав кабмина.
12 октября, 13:13Сказано в эфиреЭксперт рассказал, что мешает стабилизировать ситуацию в КиргизииВ Бишкеке повторно ввели режим чрезвычайного положения. В эфире радио Sputnik координатор экспертной платформы "Большая Евразия", председатель Ассоциации аналитиков-экспертов "Изыскания Срединной Азии" Сергей Масаулов прокомментировал ситуацию.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.
В минувшую пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек.