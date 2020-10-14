https://ria.ru/20201014/bezopasnyy-1579677261.html

Эксперт рассказал, как определить самый безопасный для здоровья смартфон

При выборе устройства, которое причинит меньший вред здоровью, следует обращать внимание на его общие характеристики, производителя и читать отзывы покупателей, РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T03:12

2020-10-14T03:12

2020-10-14T09:38

синергия

антон аверин

технологии

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Как определить самый безопасный для здоровья смартфон?

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> При выборе устройства, которое причинит меньший вред здоровью, следует обращать внимание на его общие характеристики, производителя и читать отзывы покупателей, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201014/832157489.html" target="_blank">Прайм</a>" заместитель директора Института информационных технологий университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Антон Аверин.Он уточнил, что наибольшая опасность кроется не в электромагнитном излучении, как кажется многим, а в качестве сборки гаджета.Нередко из-за некачественной сборки или брака мобильные устройства воспламенялись. Кроме того, у них взрывались аккумуляторы, пояснил <a href="http://ria.ru/person_Anton_Averin/" target="_blank">Аверин</a>.

https://ria.ru/20201013/virus-1579591166.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

синергия, антон аверин, технологии