Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201014/bezopasnyy-1579677261.html
Эксперт рассказал, как определить самый безопасный для здоровья смартфон
При выборе устройства, которое причинит меньший вред здоровью, следует обращать внимание на его общие характеристики, производителя и читать отзывы покупателей, РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T03:12
2020-10-14T09:38
синергия
антон аверин
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Как определить самый безопасный для здоровья смартфон?
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_8ea0c43ab41180e3709282445170f1dc.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> При выборе устройства, которое причинит меньший вред здоровью, следует обращать внимание на его общие характеристики, производителя и читать отзывы покупателей, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201014/832157489.html" target="_blank">Прайм</a>" заместитель директора Института информационных технологий университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Антон Аверин.Он уточнил, что наибольшая опасность кроется не в электромагнитном излучении, как кажется многим, а в качестве сборки гаджета.Нередко из-за некачественной сборки или брака мобильные устройства воспламенялись. Кроме того, у них взрывались аккумуляторы, пояснил <a href="http://ria.ru/person_Anton_Averin/" target="_blank">Аверин</a>.
https://ria.ru/20201013/virus-1579591166.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_31fd76c3191bade8a0d7ec8aefd09150.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
синергия, антон аверин, технологии

Эксперт рассказал, как определить самый безопасный для здоровья смартфон

03:12 14.10.2020 (обновлено: 09:38 14.10.2020)
 
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. При выборе устройства, которое причинит меньший вред здоровью, следует обращать внимание на его общие характеристики, производителя и читать отзывы покупателей, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин.
"Медики и ученые периодически проводят исследования, чтобы доказать или опровергнуть вред сотовых устройств. Однако к однозначному выводу они так и не пришли", — отмечает эксперт.
Он уточнил, что наибольшая опасность кроется не в электромагнитном излучении, как кажется многим, а в качестве сборки гаджета.
Нередко из-за некачественной сборки или брака мобильные устройства воспламенялись. Кроме того, у них взрывались аккумуляторы, пояснил Аверин.
Глобальная атака вируса-вымогателя - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 15:13РИА Наука
Найден вирус-вымогатель, который грозит пользователю смартфона полицией
 
Обсудить2
СинергияАнтон АверинТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
22:19Кристина Асмус заразилась коронавирусом
22:18В московском торговом центре обрушился потолок
22:18Власти Подмосковья опровергли данные о школьных каникулах из-за COVID-19
22:15Минздрав зарегистрировал еще два препарата для лечения COVID-19
Лента новостейМолния