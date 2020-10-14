Россия выступает за диалог в Белоруссии, заявил Лавров
11:52 14.10.2020 (обновлено: 12:13 14.10.2020)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия поддерживает в Белоруссии конституционную реформу, которую рассматривает как хорошую возможность, чтобы завязать общенациональный диалог, куда бы вошли все политические силы страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В том, что касается Белоруссии, я убежден, что наша линия в поддержку конституционной реформы, которая впервые предложена президентом (Александром) Лукашенко, которую мы видим как хороший повод, хорошую возможность для того, чтобы завязать по-настоящему общенациональный диалог, куда бы вошли все политические силы страны, мне кажется, что сейчас эта линия наиболее оптимальна", - сказал Лавров в интервью терм российским радиостанциям, включая Радио Sputnik.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.