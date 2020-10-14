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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201014/belorussiya-1579730020.html
Россия выступает за диалог в Белоруссии, заявил Лавров
Россия поддерживает в Белоруссии конституционную реформу, которую рассматривает как хорошую возможность, чтобы завязать общенациональный диалог, куда бы вошли... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T11:52
2020-10-14T12:13
протесты в белоруссии
большое интервью сергея лаврова
сергей лавров
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Россия поддерживает в Белоруссии конституционную реформу, которую рассматривает как хорошую возможность, чтобы завязать общенациональный диалог, куда бы вошли все политические силы страны, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
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большое интервью сергея лаврова, сергей лавров, белоруссия, в мире

Россия выступает за диалог в Белоруссии, заявил Лавров

11:52 14.10.2020 (обновлено: 12:13 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия поддерживает в Белоруссии конституционную реформу, которую рассматривает как хорошую возможность, чтобы завязать общенациональный диалог, куда бы вошли все политические силы страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В том, что касается Белоруссии, я убежден, что наша линия в поддержку конституционной реформы, которая впервые предложена президентом (Александром) Лукашенко, которую мы видим как хороший повод, хорошую возможность для того, чтобы завязать по-настоящему общенациональный диалог, куда бы вошли все политические силы страны, мне кажется, что сейчас эта линия наиболее оптимальна", - сказал Лавров в интервью терм российским радиостанциям, включая Радио Sputnik.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
 
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Протесты в БелоруссииБольшое интервью Сергея ЛавроваСергей ЛавровБелоруссияВ мире
 
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