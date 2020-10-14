https://ria.ru/20201014/belorussiya-1579730020.html

Россия выступает за диалог в Белоруссии, заявил Лавров

Россия поддерживает в Белоруссии конституционную реформу, которую рассматривает как хорошую возможность, чтобы завязать общенациональный диалог, куда бы вошли... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:52

2020-10-14T11:52

2020-10-14T12:13

протесты в белоруссии

большое интервью сергея лаврова

сергей лавров

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Россия поддерживает в Белоруссии конституционную реформу, которую рассматривает как хорошую возможность, чтобы завязать общенациональный диалог, куда бы вошли все политические силы страны, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большое интервью сергея лаврова, сергей лавров, белоруссия, в мире