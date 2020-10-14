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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201014/belorussiya-1579729291.html
Лавров прокомментировал встречи Тихановской с западными лидерами
Встречи западных лидеров с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской являются вмешательством во внутренние дела страны, заявил глава РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T11:50
2020-10-14T13:51
большое интервью сергея лаврова
светлана тихановская
александр лукашенко
сергей лавров
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Встречи западных лидеров с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланой Тихановской</a> являются вмешательством во внутренние дела страны, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе экс-кандидата на пост президента Тихановской оппозиция создала Координационный совет по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html
А тут очевидный прокол, батенька и огромное желание представить это таким образом.
22
Тихановская может встречаться как частное лицо, да и внутренние дела управляются другим человеком.
21
7
белоруссия
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большое интервью сергея лаврова, светлана тихановская, александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, в мире

Лавров прокомментировал встречи Тихановской с западными лидерами

11:50 14.10.2020 (обновлено: 13:51 14.10.2020)
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Встречи западных лидеров с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской являются вмешательством во внутренние дела страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вы сейчас привели в пример (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона, (канцлера ФРГ Ангелу - ред.) Меркель, как они встречаются с Тихановской, как они ее принимают, и никто даже не обращает внимание на то, что это в общем-то является вмешательством во внутренние белорусские дела", - сказал Лавров в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио Sputnik.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
После выборов по инициативе экс-кандидата на пост президента Тихановской оппозиция создала Координационный совет по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.
Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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Протесты в БелоруссииБольшое интервью Сергея ЛавроваСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровБелоруссияВ мире
 
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