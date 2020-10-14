Лавров прокомментировал встречи Тихановской с западными лидерами
11:50 14.10.2020 (обновлено: 13:51 14.10.2020)
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Встречи западных лидеров с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской являются вмешательством во внутренние дела страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вы сейчас привели в пример (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона, (канцлера ФРГ Ангелу - ред.) Меркель, как они встречаются с Тихановской, как они ее принимают, и никто даже не обращает внимание на то, что это в общем-то является вмешательством во внутренние белорусские дела", - сказал Лавров в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио Sputnik.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
После выборов по инициативе экс-кандидата на пост президента Тихановской оппозиция создала Координационный совет по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>