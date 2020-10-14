https://ria.ru/20201014/belorussiya-1579729291.html

Лавров прокомментировал встречи Тихановской с западными лидерами

Встречи западных лидеров с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской являются вмешательством во внутренние дела страны, заявил глава РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:50

2020-10-14T11:50

2020-10-14T13:51

большое интервью сергея лаврова

светлана тихановская

александр лукашенко

сергей лавров

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Встречи западных лидеров с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланой Тихановской</a> являются вмешательством во внутренние дела страны, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе экс-кандидата на пост президента Тихановской оппозиция создала Координационный совет по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html

Василий Кнутт А тут очевидный прокол, батенька и огромное желание представить это таким образом. 22

Василий Кнутт Тихановская может встречаться как частное лицо, да и внутренние дела управляются другим человеком. 21

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большое интервью сергея лаврова, светлана тихановская, александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, в мире