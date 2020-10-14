https://ria.ru/20201014/belorussiya-1579717518.html

Белоруссия примет туристов только с отрицательным тестом на COVID-19

С 14 октября для посещения Белоруссии россиянам потребуется предъявить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:21

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2020-10-14T11:21

туризм

коронавирус covid-19

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

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белоруссия

египет

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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. </strong>С 14 октября для посещения Белоруссии россиянам потребуется предъявить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53004.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Анализ должен быть сдан не позднее 72 часов до даты пересечения границы, говорится в опубликованном 13 октября постановлении правительства Беларуси. Ранее такая справка была нужна только для направляющихся на санаторное лечение, а у туристов и граждан, приезжавших с деловыми целями, ее не спрашивали.На транзитных путешественников новое требование не распространяется, если они будут находиться на территории Белоруссии не более 24 часов.Туроператоры сдержанно комментируют нововведение. "Российский турпоток в эту страну и так сейчас низкий, расти ему мешают сложности с транспортной доступностью. Необходимость же иметь тест на COVID-19 станет дополнительным барьером, перепрыгивать через который захотят еще меньше туристов", — говорит гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин.Эксперты отмечают, что большая часть российских туристов приезжают в Белоруссию в санатории, а для лечения там и сейчас нужен отрицательный тест на COVID-19 и справка об эпидокружении.Что касается россиян, которые используют соседнее государство как транзитный пункт для поездок в зарубежные страны (тот же Египет), то они не должны ощутить на себе негативного влияния санитарных нововведений. Как правило, эти путешественники не задерживаются в Белоруссии больше, чем на сутки.

https://ria.ru/20201014/uganda-1579650656.html

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египет

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, белоруссия, египет