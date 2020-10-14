https://ria.ru/20201014/bank-1579708200.html

Банк "Траст" проведет санацию крупного производителя кабельной продукции

Банк непрофильных активов "Траст" проведет финансовое оздоровление с целью сохранения производства АО "Росскат" (Нефтегорск, Самарская область) – одного из... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T10:22

2020-10-14T10:22

2020-10-14T10:58

банк траст

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579715397_0:82:801:532_1400x0_80_0_0_3274ec21647ec4a7b04d9ba1b80df21e.jpg

<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости</strong>. Банк непрофильных активов "<a href="https://ria.ru/organization_bank_Trast" target="_blank">Траст</a>" проведет финансовое оздоровление с целью сохранения производства АО "Росскат" (Нефтегорск, Самарская область) – одного из ключевых российских производителей кабельно-проводниковой продукции, говорится в сообщении банка.Банк намерен предотвратить угрозу остановки предприятия из-за долгов перед налоговыми органами и кредиторами, возникших ранее. Процесс оздоровления предусматривает проведение процедуры банкротства юридического лица, не означающей закрытие самого производства.АО "РОССКАТ" поступило на баланс "Траста" в результате санации Автовазбанка. В декабре 2018 года в состав директоров завода вошли представители банка. Для поддержки предприятия "Траст" открыл "Росскату" невозобновляемую кредитную линию на сумму 2,05 миллиарда рублей для пополнения оборотных средств. Несмотря на вложенные ресурсы, ситуация на предприятии продолжала ухудшаться. Банк провел аудит актива с привлечением внешних экспертов, который вскрыл ошибки прежнего менеджмента, отметили в "Трасте"."Общий долг предприятия превышает 7 миллиардов рублей. Погашение таких сумм задолженности невозможно за счет операционной деятельности. В стратегию банка непрофильных активов "Траст" по работе с "Росскатом" входит оздоровление предприятия за счет снижения налоговых и кредитных рисков, сохранения производства и рабочих мест, а также продажа предприятия профильному инвестору", - сказал управляющий директор-руководитель департамента управления активами банка непрофильных активов "Траст" Александр Меньщиков, слова которого приводятся в сообщении.АО "РОССКАТ" – группа предприятий, осуществляющих полный производственный цикл от переработки меди в катанку до изготовления кабельно-проводниковой продукции и ее реализации. Является ключевым поставщиком кабельно-проводниковой продукции в нефтегазодобывающей отрасли, занимает третье место и входит в группу "А" по объёму переработки меди в России, входит в топ-5 компаний на рынке кабельно-проводниковой продукции.Банк непрофильных активов (Банк "Траст" (ПАО)) — российский финансовый институт с мажоритарным государственным участием, созданный в рамках деятельности ЦБ РФ по оздоровлению банковской системы.

https://ria.ru/20201006/trast-1578449586.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк траст, новости компаний - экономика