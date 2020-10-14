Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201014/bank-1579708200.html
Банк "Траст" проведет санацию крупного производителя кабельной продукции
Банк непрофильных активов "Траст" проведет финансовое оздоровление с целью сохранения производства АО "Росскат" (Нефтегорск, Самарская область) – одного из... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T10:22
2020-10-14T10:58
банк траст
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579715397_0:82:801:532_1400x0_80_0_0_3274ec21647ec4a7b04d9ba1b80df21e.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости</strong>. Банк непрофильных активов "<a href="https://ria.ru/organization_bank_Trast" target="_blank">Траст</a>" проведет финансовое оздоровление с целью сохранения производства АО "Росскат" (Нефтегорск, Самарская область) – одного из ключевых российских производителей кабельно-проводниковой продукции, говорится в сообщении банка.Банк намерен предотвратить угрозу остановки предприятия из-за долгов перед налоговыми органами и кредиторами, возникших ранее. Процесс оздоровления предусматривает проведение процедуры банкротства юридического лица, не означающей закрытие самого производства.АО "РОССКАТ" поступило на баланс "Траста" в результате санации Автовазбанка. В декабре 2018 года в состав директоров завода вошли представители банка. Для поддержки предприятия "Траст" открыл "Росскату" невозобновляемую кредитную линию на сумму 2,05 миллиарда рублей для пополнения оборотных средств. Несмотря на вложенные ресурсы, ситуация на предприятии продолжала ухудшаться. Банк провел аудит актива с привлечением внешних экспертов, который вскрыл ошибки прежнего менеджмента, отметили в "Трасте"."Общий долг предприятия превышает 7 миллиардов рублей. Погашение таких сумм задолженности невозможно за счет операционной деятельности. В стратегию банка непрофильных активов "Траст" по работе с "Росскатом" входит оздоровление предприятия за счет снижения налоговых и кредитных рисков, сохранения производства и рабочих мест, а также продажа предприятия профильному инвестору", - сказал управляющий директор-руководитель департамента управления активами банка непрофильных активов "Траст" Александр Меньщиков, слова которого приводятся в сообщении.АО "РОССКАТ" – группа предприятий, осуществляющих полный производственный цикл от переработки меди в катанку до изготовления кабельно-проводниковой продукции и ее реализации. Является ключевым поставщиком кабельно-проводниковой продукции в нефтегазодобывающей отрасли, занимает третье место и входит в группу "А" по объёму переработки меди в России, входит в топ-5 компаний на рынке кабельно-проводниковой продукции.Банк непрофильных активов (Банк "Траст" (ПАО)) — российский финансовый институт с мажоритарным государственным участием, созданный в рамках деятельности ЦБ РФ по оздоровлению банковской системы.
https://ria.ru/20201006/trast-1578449586.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579715397_0:0:709:532_1400x0_80_0_0_ee88b5865de233f6c51c5436139d1822.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
банк траст, новости компаний - экономика

Банк "Траст" проведет санацию крупного производителя кабельной продукции

10:22 14.10.2020 (обновлено: 10:58 14.10.2020)
 
© Фото : АО РосскатВ цеху производства АО "Росскат"
В цеху производства АО Росскат - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Фото : АО Росскат
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Банк непрофильных активов "Траст" проведет финансовое оздоровление с целью сохранения производства АО "Росскат" (Нефтегорск, Самарская область) – одного из ключевых российских производителей кабельно-проводниковой продукции, говорится в сообщении банка.
Банк намерен предотвратить угрозу остановки предприятия из-за долгов перед налоговыми органами и кредиторами, возникших ранее. Процесс оздоровления предусматривает проведение процедуры банкротства юридического лица, не означающей закрытие самого производства.
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 15:29
Банк "Траст" планирует вернуть ЦБ РФ в 2020 году 74 миллиарда рублей
АО "РОССКАТ" поступило на баланс "Траста" в результате санации Автовазбанка. В декабре 2018 года в состав директоров завода вошли представители банка. Для поддержки предприятия "Траст" открыл "Росскату" невозобновляемую кредитную линию на сумму 2,05 миллиарда рублей для пополнения оборотных средств. Несмотря на вложенные ресурсы, ситуация на предприятии продолжала ухудшаться. Банк провел аудит актива с привлечением внешних экспертов, который вскрыл ошибки прежнего менеджмента, отметили в "Трасте".
"Общий долг предприятия превышает 7 миллиардов рублей. Погашение таких сумм задолженности невозможно за счет операционной деятельности. В стратегию банка непрофильных активов "Траст" по работе с "Росскатом" входит оздоровление предприятия за счет снижения налоговых и кредитных рисков, сохранения производства и рабочих мест, а также продажа предприятия профильному инвестору", - сказал управляющий директор-руководитель департамента управления активами банка непрофильных активов "Траст" Александр Меньщиков, слова которого приводятся в сообщении.
АО "РОССКАТ" – группа предприятий, осуществляющих полный производственный цикл от переработки меди в катанку до изготовления кабельно-проводниковой продукции и ее реализации. Является ключевым поставщиком кабельно-проводниковой продукции в нефтегазодобывающей отрасли, занимает третье место и входит в группу "А" по объёму переработки меди в России, входит в топ-5 компаний на рынке кабельно-проводниковой продукции.
Банк непрофильных активов (Банк "Траст" (ПАО)) — российский финансовый институт с мажоритарным государственным участием, созданный в рамках деятельности ЦБ РФ по оздоровлению банковской системы.
 
Обсудить0
банк ТрастНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
22:19Кристина Асмус заразилась коронавирусом
22:18В московском торговом центре обрушился потолок
22:18Власти Подмосковья опровергли данные о школьных каникулах из-за COVID-19
22:15Минздрав зарегистрировал еще два препарата для лечения COVID-19
Лента новостейМолния