Баку пообещал Еревану "тяжелый ответ" в случае атаки на свои нефтепроводы
11:37 14.10.2020 (обновлено: 12:47 14.10.2020)
БАКУ, 14 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в случае атаки вооруженных сил Армении на нефтепроводы страны Ереван получит "тяжелый ответ".
"Если Армения захочет реализовать свои планы по повреждению экспортных трубопроводов на территории Азербайджана, то ответ на это будет очень тяжелым для Еревана. Мы сделали предупреждение по этому поводу. Европейские страны, которые начнут получать газ по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) в 2021 году, также должны предупредить Армению. TANAP - не только наш проект, у него есть и другие акционеры. У Трансадриатического трубопровода (TAP) есть европейские акционеры. И эти проекты являются исключительно важными для энергобезопасности Европы. Вот почему мы все должны быть заинтересованы, чтобы избежать повреждения этих трубопроводов", - заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Turk.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника в городе Степанакерт.
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Уничтоженная военная техника в городе Степанакерт.
© РИА Новости / Валерий МельниковВосстановление электрических сетей, поврежденных в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе
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Восстановление электрических сетей, поврежденных в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Арам НерсесянДома в Степанакерте, поврежденные в результате обстрелов.
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Дома в Степанакерте, поврежденные в результате обстрелов.
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Уничтоженная военная техника в городе Степанакерт.
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Восстановление электрических сетей, поврежденных в результате обстрелов Степанакерта в Нагорном Карабахе
3 из 3
Дома в Степанакерте, поврежденные в результате обстрелов.
© Sputnik / Арам Нерсесян
По словам Алиева, Азербайджан обладает достаточно современной системой обороны для защиты трубопроводов.
"У нас есть достаточно современная система обороны на территории. Осуществляются наблюдение и проверки. Физическая защита и тот факт, что электронные линии расположены глубоко, защищают трубопроводы от воздушных ударов", - добавил Алиев.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Лидеры России, США и Франции - стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.