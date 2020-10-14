https://ria.ru/20201014/azerbaydzhan-1579726114.html

Баку пообещал Еревану "тяжелый ответ" в случае атаки на свои нефтепроводы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в случае атаки вооруженных сил Армении на нефтепроводы страны Ереван получит "тяжелый ответ". РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:37

2020-10-14T11:37

2020-10-14T12:47

обсе

ильхам алиев

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 14 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что в случае атаки вооруженных сил Армении на нефтепроводы страны <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> получит "тяжелый ответ".По словам Алиева, Азербайджан обладает достаточно современной системой обороны для защиты трубопроводов.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ по Карабаху - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Арсений Новиков Без Турции, никакого тяжелого ответа, Баку сделать не в состоянии. 20

alnoor1953 Баку впервые нанёс удар по Армении и впервые открыто признал это. Де факто начал войну. И при этом "обещает тяжёлый ответ" если получит сдачи. Конечно, толкает его Турция. И теперь уже Россия вряд ли смолчит. 20

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сша

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, ильхам алиев, сша, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире