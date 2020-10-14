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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20201014/avtopark-1579710778.html
Новые машины скорой помощи поступили в Липецкую область
Порядка 15 новых автомобилей скорой медицинской помощи поступили в восемь районов Липецкой области и на региональную станцию скорой медицинской помощи, сообщил... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T10:35
2020-10-14T10:35
липецкая область
игорь артамонов
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<strong>ЛИПЕЦК, 14 окт – РИА Новости</strong>. Порядка 15 новых автомобилей скорой медицинской помощи поступили в восемь районов Липецкой области и на региональную станцию скорой медицинской помощи, сообщил губернатор <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.Он уточнил, что ключи от новых автомобилей получили главврачи районных больниц тех районов, в которых сейчас наибольшие проблемы со временем ожидания экстренной медпомощи. Сейчас задача руководителей медучреждений - максимально быстро зарегистрировать автомобили, чтобы в течение суток машины заступили на дежурство."Обновление автопарка службы скорой помощи – очень важное для нас событие. Мы и дальше будем увеличивать объемы закупок автомобилей скорой помощи, чтобы обеспечить должный уровень медицинской помощи для жителей региона", - отметил Артамонов.Глава региона добавил, что средства на новые машины выделены на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Автомобили оборудованы всем необходимым для оказания интенсивной терапии пациенту по пути следования в больницу, включая применение современных лечебных методик и диагностических исследований, бережную транспортировку больного, безопасность и удобство для работы медиков.На сегодняшний день скорую медицинскую помощь населению Липецкой области оказывают 19 медицинских организаций, в том числе областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф и 18 отделений скорой медицинской помощи в составе районных и центральных районных больниц.
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игорь артамонов

Новые машины скорой помощи поступили в Липецкую область

10:35 14.10.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 14 окт – РИА Новости. Порядка 15 новых автомобилей скорой медицинской помощи поступили в восемь районов Липецкой области и на региональную станцию скорой медицинской помощи, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что ключи от новых автомобилей получили главврачи районных больниц тех районов, в которых сейчас наибольшие проблемы со временем ожидания экстренной медпомощи. Сейчас задача руководителей медучреждений - максимально быстро зарегистрировать автомобили, чтобы в течение суток машины заступили на дежурство.
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"Обновление автопарка службы скорой помощи – очень важное для нас событие. Мы и дальше будем увеличивать объемы закупок автомобилей скорой помощи, чтобы обеспечить должный уровень медицинской помощи для жителей региона", - отметил Артамонов.
Глава региона добавил, что средства на новые машины выделены на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Автомобили оборудованы всем необходимым для оказания интенсивной терапии пациенту по пути следования в больницу, включая применение современных лечебных методик и диагностических исследований, бережную транспортировку больного, безопасность и удобство для работы медиков.
На сегодняшний день скорую медицинскую помощь населению Липецкой области оказывают 19 медицинских организаций, в том числе областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф и 18 отделений скорой медицинской помощи в составе районных и центральных районных больниц.
 
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Липецкая областьИгорь Артамонов
 
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