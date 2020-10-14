https://ria.ru/20201014/avtopark-1579710778.html

Новые машины скорой помощи поступили в Липецкую область

Порядка 15 новых автомобилей скорой медицинской помощи поступили в восемь районов Липецкой области и на региональную станцию скорой медицинской помощи, сообщил... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T10:35

2020-10-14T10:35

2020-10-14T10:35

липецкая область

игорь артамонов

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<strong>ЛИПЕЦК, 14 окт – РИА Новости</strong>. Порядка 15 новых автомобилей скорой медицинской помощи поступили в восемь районов Липецкой области и на региональную станцию скорой медицинской помощи, сообщил губернатор <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.Он уточнил, что ключи от новых автомобилей получили главврачи районных больниц тех районов, в которых сейчас наибольшие проблемы со временем ожидания экстренной медпомощи. Сейчас задача руководителей медучреждений - максимально быстро зарегистрировать автомобили, чтобы в течение суток машины заступили на дежурство."Обновление автопарка службы скорой помощи – очень важное для нас событие. Мы и дальше будем увеличивать объемы закупок автомобилей скорой помощи, чтобы обеспечить должный уровень медицинской помощи для жителей региона", - отметил Артамонов.Глава региона добавил, что средства на новые машины выделены на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Автомобили оборудованы всем необходимым для оказания интенсивной терапии пациенту по пути следования в больницу, включая применение современных лечебных методик и диагностических исследований, бережную транспортировку больного, безопасность и удобство для работы медиков.На сегодняшний день скорую медицинскую помощь населению Липецкой области оказывают 19 медицинских организаций, в том числе областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф и 18 отделений скорой медицинской помощи в составе районных и центральных районных больниц.

https://ria.ru/20201012/detsad-1579409540.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов