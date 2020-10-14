Мишустин выделил Омской области новые школьные автобусы
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
ОМСК, 14 окт - РИА Новости. Омская область получит новую партию школьных автобусов, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Согласно документу, в школы региона поступит 51 автобус разной вместимости, из них 29 - вместимостью 10-12 человек, восемь рассчитаны на 13-20 человек и 14 автобусов вмещают до 24 пассажиров. Как отмечают в облправительстве, ежедневно более 12 тысяч школьников добираются в школы Омской области на автобусе.
"Благодаря президенту РФ Владимиру Путину программа "Школьный автобус" работает по всей стране. Практически шестьсот автобусов ежедневно подвозят ребятишек в нашем регионе. Нам важно, чтобы школьный автопарк постоянно обновлялся, и наши дети в дороге были в полной безопасности, чтобы независимо от того, как далеко они живут от учебного заведения, имели возможность получать равный со всеми уровень образования", – цитирует губернатора Омской области Александра Буркова пресс-служба облправительства.
Автопарк школьных автобусов будет и дальше обновляться, отметил глава региона.
За пять лет для школ Омской области закуплено более 220 автобусов, на эти цели из областного и федерального бюджетов направили более 200 миллионов рублей. Двадцать новых автобусов школам передали в январе этого года.