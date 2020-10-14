https://ria.ru/20201014/avtobusy-1579844371.html

Мишустин выделил Омской области новые школьные автобусы

Омская область получит новую партию школьных автобусов, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили в... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T19:53

2020-10-14T19:53

2020-10-14T19:53

омская область

россия

михаил мишустин

омская область

образование - общество

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<strong>ОМСК, 14 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омская область</a> получит новую партию школьных автобусов, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>, сообщили в пресс-службе областного правительства.Согласно документу, в школы региона поступит 51 автобус разной вместимости, из них 29 - вместимостью 10-12 человек, восемь рассчитаны на 13-20 человек и 14 автобусов вмещают до 24 пассажиров. Как отмечают в облправительстве, ежедневно более 12 тысяч школьников добираются в школы Омской области на автобусе.Автопарк школьных автобусов будет и дальше обновляться, отметил глава региона.За пять лет для школ Омской области закуплено более 220 автобусов, на эти цели из областного и федерального бюджетов направили более 200 миллионов рублей. Двадцать новых автобусов школам передали в январе этого года.

https://ria.ru/20201009/semya-1578956285.html

https://ria.ru/20200925/vodosnabzhenie-1577762335.html

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омская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, омская область, образование - общество