https://ria.ru/20201014/aviatsiya-1579840159.html

Самолеты НАТО сопроводили российские Ту-160 над нейтральными водами

Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями, их сопровождали самолеты ВВС Великобритании и Норвегии,... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T19:27

2020-10-14T19:27

2020-10-14T19:27

норвежское море

северное море

баренцево море

ту-160

великобритания

норвегия

безопасность

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Два стратегических ракетоносца <a href="http://ria.ru/product_Tu_160/" target="_blank" data-auto="true">Ту-160</a> совершили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями, их сопровождали самолеты ВВС <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a>, сообщает Минобороны России.Отмечается, что продолжительность полета составила 12 часов.Уточняется, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктики</a>, <a href="http://ria.ru/location_severnaya-atlantika/" target="_blank" data-auto="true">Северной Атлантики</a>, Черного и <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийского морей</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихого океана</a>.

https://ria.ru/20200919/rekord-1577489053.html

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норвежское море

северное море

баренцево море

великобритания

норвегия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры перехвата над Черным морем британских военных самолетов: видео Минобороны России Российский Су-27 перехватил над Черным морем три британских военных самолета, в том числе два истребителя 2020-10-14T19:27 true PT0M15S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

норвежское море, северное море, баренцево море, ту-160, великобритания, норвегия, безопасность