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https://ria.ru/20201014/aviatsiya-1579840159.html
Самолеты НАТО сопроводили российские Ту-160 над нейтральными водами
Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями, их сопровождали самолеты ВВС Великобритании и Норвегии,... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T19:27
2020-10-14T19:27
норвежское море
северное море
баренцево море
ту-160
великобритания
норвегия
безопасность
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Два стратегических ракетоносца <a href="http://ria.ru/product_Tu_160/" target="_blank" data-auto="true">Ту-160</a> совершили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями, их сопровождали самолеты ВВС <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a>, сообщает Минобороны России.Отмечается, что продолжительность полета составила 12 часов.Уточняется, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктики</a>, <a href="http://ria.ru/location_severnaya-atlantika/" target="_blank" data-auto="true">Северной Атлантики</a>, Черного и <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийского морей</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихого океана</a>.
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норвежское море
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РИА Новости
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Кадры перехвата над Черным морем британских военных самолетов: видео Минобороны России
Российский Су-27 перехватил над Черным морем три британских военных самолета, в том числе два истребителя
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норвежское море, северное море, баренцево море, ту-160, великобритания, норвегия, безопасность

Самолеты НАТО сопроводили российские Ту-160 над нейтральными водами

19:27 14.10.2020
 
© РИА Новости / Фотохост-агентствоСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями, их сопровождали самолеты ВВС Великобритании и Норвегии, сообщает Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжительность полета составила 12 часов.

"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Норвегии", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
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Норвежское мореСеверное мореБаренцево мореТу-160ВеликобританияНорвегияБезопасность
 
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