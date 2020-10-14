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Новый премьер Киргизии допустил перевод Атамбаева под домашний арест
Новый премьер Киргизии Садыр Жапаров считает, что Атамбаева можно отпустить под домашний арест. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T13:58
2020-10-14T13:58
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
алмазбек атамбаев
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 14 окт - РИА Новости.</strong> Новый премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a> считает, что <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Атамбаева</a> можно отпустить под домашний арест.В среду президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> подписал указ о назначении Садыра Жапарова премьером страны.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.Девятого октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.
https://ria.ru/20201014/kirgiziya-1579760333.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201012/kirgiziya-1579397062.html
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садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире

Новый премьер Киргизии допустил перевод Атамбаева под домашний арест

13:58 14.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БИШКЕК, 14 окт - РИА Новости. Новый премьер Киргизии Садыр Жапаров считает, что Атамбаева можно отпустить под домашний арест.
"Его можно было бы не содержать под стражей, поместить под домашний арест до конца следствия. Но это должен решать суд", - заявил он на пресс-конференции в среду.
Авиабаза Кант в Киргизии - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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В среду президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Садыра Жапарова премьером страны.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.
Девятого октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.
Военнослужащие на блокпосту на въезде в Бишкек - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 13:13Сказано в эфире
Эксперт рассказал, что мешает стабилизировать ситуацию в КиргизииВ Бишкеке повторно ввели режим чрезвычайного положения. В эфире радио Sputnik координатор экспертной платформы "Большая Евразия", председатель Ассоциации аналитиков-экспертов "Изыскания Срединной Азии" Сергей Масаулов прокомментировал ситуацию.
 
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Садыр ЖапаровСооронбай ЖээнбековКубатбек БороновАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
 
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