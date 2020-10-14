https://ria.ru/20201014/atambaev-1579761182.html

Новый премьер Киргизии допустил перевод Атамбаева под домашний арест

Новый премьер Киргизии Садыр Жапаров считает, что Атамбаева можно отпустить под домашний арест. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T13:58

2020-10-14T13:58

2020-10-14T13:58

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

алмазбек атамбаев

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 14 окт - РИА Новости.</strong> Новый премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a> считает, что <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Атамбаева</a> можно отпустить под домашний арест.В среду президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> подписал указ о назначении Садыра Жапарова премьером страны.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.Девятого октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.

https://ria.ru/20201014/kirgiziya-1579760333.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201012/kirgiziya-1579397062.html

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киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире