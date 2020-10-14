Новый премьер Киргизии допустил перевод Атамбаева под домашний арест
БИШКЕК, 14 окт - РИА Новости. Новый премьер Киргизии Садыр Жапаров считает, что Атамбаева можно отпустить под домашний арест.
"Его можно было бы не содержать под стражей, поместить под домашний арест до конца следствия. Но это должен решать суд", - заявил он на пресс-конференции в среду.
В среду президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Садыра Жапарова премьером страны.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.
Девятого октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.
12 октября, 13:13Сказано в эфиреЭксперт рассказал, что мешает стабилизировать ситуацию в КиргизииВ Бишкеке повторно ввели режим чрезвычайного положения. В эфире радио Sputnik координатор экспертной платформы "Большая Евразия", председатель Ассоциации аналитиков-экспертов "Изыскания Срединной Азии" Сергей Масаулов прокомментировал ситуацию.