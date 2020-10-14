Кристина Асмус заразилась коронавирусом

"В общем, у меня подтвердился ковид. Три дня были прям жесткими - температура выше 39, и ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась... Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается. Два раза приезжала скорая. Пока я дома. Сегодня ещё жду врача, чтоб посмотреть динамику", - отметила Асмус в своем блоге в Instagram, добавив, что сейчас у нее температура 37,9.