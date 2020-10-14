https://ria.ru/20201014/asmus-1579859624.html
Кристина Асмус заразилась коронавирусом
Известная российская актриса Кристина Асмус сообщила, что заболела коронавирусом, температура поднималась выше 39 градусов. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T22:19
2020-10-14T22:19
2020-10-14T22:20
шоубиз
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
кристина асмус
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Известная российская актриса <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристина Асмус</a> сообщила, что заболела коронавирусом, температура поднималась выше 39 градусов.Актриса призвала всех быть аккуратными, не забывать о вирусе, надевать маски и перчатки и соблюдать дистанцию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кристина асмус, здоровье - общество