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https://ria.ru/20201014/arsenal-1579705938.html
В Госдуме оценили предложения США по ограничению ядерного арсенала России
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает некорректным предложение США продлить на время СНВ-3 при условии, что Россия ограничит свой... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T10:08
2020-10-14T10:08
маршалл биллингсли
александр шерин
сергей рябков
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.</strong> Первый зампред комитета Госдумы по обороне <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHerin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шерин</a> считает некорректным предложение США продлить на время СНВ-3 при условии, что Россия ограничит свой ядерный арсенал.Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> ранее заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет. Замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a> в связи с этим рассказал РИА Новости, что позиция США о заморозке ядерных арсеналов в контексте заключения соглашения по СНВ Москве давно известна, для России она неприемлема.Он напомнил, что Россия – "ведущая страна в области атомной энергии, ядерного вооружения". "Это единственный для нас фактор, который позволяет нам чувствовать себя в безопасности в связи с такой агрессивной и двуликой политикой США", - заключил депутат.
https://ria.ru/20201013/signal-1579673080.html
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маршалл биллингсли, александр шерин, сергей рябков, безопасность, в мире

В Госдуме оценили предложения США по ограничению ядерного арсенала России

10:08 14.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV. - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает некорректным предложение США продлить на время СНВ-3 при условии, что Россия ограничит свой ядерный арсенал.
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в связи с этим рассказал РИА Новости, что позиция США о заморозке ядерных арсеналов в контексте заключения соглашения по СНВ Москве давно известна, для России она неприемлема.
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13 октября, 22:58
США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
"Эти некорректные предложения должны быть адресованы странам, которые только начинают заниматься ядерным оружием. Россия – это не та страна, с которой можно говорить в тоне, как с какой-то недоразвитой страной. Мне кажется, это понятно всем, что это невыполнимое условие, что Россия никакие свои ядерные арсеналы или программы замораживать не будет", - сообщил Шерин РИА Новости.
Он напомнил, что Россия – "ведущая страна в области атомной энергии, ядерного вооружения". "Это единственный для нас фактор, который позволяет нам чувствовать себя в безопасности в связи с такой агрессивной и двуликой политикой США", - заключил депутат.
 
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Маршалл БиллингслиАлександр ШеринСергей РябковБезопасностьВ мире
 
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