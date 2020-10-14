https://ria.ru/20201014/arsenal-1579705938.html

В Госдуме оценили предложения США по ограничению ядерного арсенала России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает некорректным предложение США продлить на время СНВ-3 при условии, что Россия ограничит свой... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T10:08

2020-10-14T10:08

2020-10-14T10:08

маршалл биллингсли

александр шерин

сергей рябков

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.</strong> Первый зампред комитета Госдумы по обороне <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHerin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шерин</a> считает некорректным предложение США продлить на время СНВ-3 при условии, что Россия ограничит свой ядерный арсенал.Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> ранее заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет. Замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a> в связи с этим рассказал РИА Новости, что позиция США о заморозке ядерных арсеналов в контексте заключения соглашения по СНВ Москве давно известна, для России она неприемлема.Он напомнил, что Россия – "ведущая страна в области атомной энергии, ядерного вооружения". "Это единственный для нас фактор, который позволяет нам чувствовать себя в безопасности в связи с такой агрессивной и двуликой политикой США", - заключил депутат.

https://ria.ru/20201013/signal-1579673080.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маршалл биллингсли, александр шерин, сергей рябков, безопасность, в мире