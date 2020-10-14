В Госдуме оценили предложения США по ограничению ядерного арсенала России
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает некорректным предложение США продлить на время СНВ-3 при условии, что Россия ограничит свой ядерный арсенал.
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в связи с этим рассказал РИА Новости, что позиция США о заморозке ядерных арсеналов в контексте заключения соглашения по СНВ Москве давно известна, для России она неприемлема.
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"Эти некорректные предложения должны быть адресованы странам, которые только начинают заниматься ядерным оружием. Россия – это не та страна, с которой можно говорить в тоне, как с какой-то недоразвитой страной. Мне кажется, это понятно всем, что это невыполнимое условие, что Россия никакие свои ядерные арсеналы или программы замораживать не будет", - сообщил Шерин РИА Новости.
Он напомнил, что Россия – "ведущая страна в области атомной энергии, ядерного вооружения". "Это единственный для нас фактор, который позволяет нам чувствовать себя в безопасности в связи с такой агрессивной и двуликой политикой США", - заключил депутат.