В Югре построили арену для киберспорта в небольшом поселке
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 окт - РИА Новости. Многофункциональный центр, который также будет служить в качестве арены для любителей киберспорта, построили в небольшом поселке Барсово Сургутского района ХМАО, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Руководитель района в конце 2019 года в интервью РИА Новости анонсировал появление в поселке Барсово, где, согласно актуальным данным, проживает около 6 тысяч человек, арены для киберспортивных сражений. По его словам, это будет первый такой центр в Югре. Трубецкой подчеркивал, что жизнь современных детей тесно связана с компьютерами и интернетом, а появление киберспортивной арены поможет сделать это увлечение максимально полезным для них.
"Официально объект называется "Многофункциональный центр", потому что включает в себя не только киберарену со зрительным залом на 208 посадочных мест, но еще хореографический зал, библиотеку, а также помещения для творческих коллективов, у которых раньше никогда не было своего постоянного дома", - написал глава района на своей странице в соцсети Facebook.
Он отметил, что суммарно "Многофункциональный центр" обошелся бюджету в 100 миллионов рублей. Здание, в частности, "доброжелательно к людям с ограниченными возможностями здоровья", уточнил Трубецкой.
Глава муниципалитета подчеркнул, что поселку очень нужен этот центр, его открытие состоится в скором времени, сейчас идет проверка объекта со стороны службы строительного и жилищного надзора.