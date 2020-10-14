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Ханты-Мансийский Автономный Округ
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В Югре построили арену для киберспорта в небольшом поселке
Многофункциональный центр, который также будет служить в качестве арены для любителей киберспорта, построили в небольшом поселке Барсово Сургутского района... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T20:18
2020-10-14T20:18
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
общество
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 окт - РИА Новости.</strong> Многофункциональный центр, который также будет служить в качестве арены для любителей киберспорта, построили в небольшом поселке Барсово <a href="http://ria.ru/location_Surgutskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Сургутского района</a> ХМАО, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.Руководитель района в конце 2019 года в интервью РИА Новости анонсировал появление в поселке Барсово, где, согласно актуальным данным, проживает около 6 тысяч человек, арены для киберспортивных сражений. По его словам, это будет первый такой центр в Югре. Трубецкой подчеркивал, что жизнь современных детей тесно связана с компьютерами и интернетом, а появление киберспортивной арены поможет сделать это увлечение максимально полезным для них.Он отметил, что суммарно "Многофункциональный центр" обошелся бюджету в 100 миллионов рублей. Здание, в частности, "доброжелательно к людям с ограниченными возможностями здоровья", уточнил Трубецкой.Глава муниципалитета подчеркнул, что поселку очень нужен этот центр, его открытие состоится в скором времени, сейчас идет проверка объекта со стороны службы строительного и жилищного надзора.
https://ria.ru/20201009/yugra-1579037259.html
https://ria.ru/20200819/1575965071.html
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ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, общество

В Югре построили арену для киберспорта в небольшом поселке

20:18 14.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Алпаткин / Перейти в фотобанкВиды города Сургут
Виды города Сургут - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Александр Алпаткин
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 окт - РИА Новости. Многофункциональный центр, который также будет служить в качестве арены для любителей киберспорта, построили в небольшом поселке Барсово Сургутского района ХМАО, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Руководитель района в конце 2019 года в интервью РИА Новости анонсировал появление в поселке Барсово, где, согласно актуальным данным, проживает около 6 тысяч человек, арены для киберспортивных сражений. По его словам, это будет первый такой центр в Югре. Трубецкой подчеркивал, что жизнь современных детей тесно связана с компьютерами и интернетом, а появление киберспортивной арены поможет сделать это увлечение максимально полезным для них.
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"Официально объект называется "Многофункциональный центр", потому что включает в себя не только киберарену со зрительным залом на 208 посадочных мест, но еще хореографический зал, библиотеку, а также помещения для творческих коллективов, у которых раньше никогда не было своего постоянного дома", - написал глава района на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что суммарно "Многофункциональный центр" обошелся бюджету в 100 миллионов рублей. Здание, в частности, "доброжелательно к людям с ограниченными возможностями здоровья", уточнил Трубецкой.
Глава муниципалитета подчеркнул, что поселку очень нужен этот центр, его открытие состоится в скором времени, сейчас идет проверка объекта со стороны службы строительного и жилищного надзора.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округСургутский районОбщество
 
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