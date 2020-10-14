https://ria.ru/20201014/arena-1579846454.html

В Югре построили арену для киберспорта в небольшом поселке

Многофункциональный центр, который также будет служить в качестве арены для любителей киберспорта, построили в небольшом поселке Барсово Сургутского района... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T20:18

2020-10-14T20:18

2020-10-14T20:18

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/39858/15/398581520_0:127:2048:1279_1400x0_80_0_0_5addeb8d4e176e175c25183478c3e865.jpg

<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 окт - РИА Новости.</strong> Многофункциональный центр, который также будет служить в качестве арены для любителей киберспорта, построили в небольшом поселке Барсово <a href="http://ria.ru/location_Surgutskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Сургутского района</a> ХМАО, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.Руководитель района в конце 2019 года в интервью РИА Новости анонсировал появление в поселке Барсово, где, согласно актуальным данным, проживает около 6 тысяч человек, арены для киберспортивных сражений. По его словам, это будет первый такой центр в Югре. Трубецкой подчеркивал, что жизнь современных детей тесно связана с компьютерами и интернетом, а появление киберспортивной арены поможет сделать это увлечение максимально полезным для них.Он отметил, что суммарно "Многофункциональный центр" обошелся бюджету в 100 миллионов рублей. Здание, в частности, "доброжелательно к людям с ограниченными возможностями здоровья", уточнил Трубецкой.Глава муниципалитета подчеркнул, что поселку очень нужен этот центр, его открытие состоится в скором времени, сейчас идет проверка объекта со стороны службы строительного и жилищного надзора.

https://ria.ru/20201009/yugra-1579037259.html

https://ria.ru/20200819/1575965071.html

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, общество