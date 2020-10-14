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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201014/amerika-1579767286.html
Лавров процитировал песню Слепакова, отвечая на вопрос о США
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров во время интервью с радио Sputnik и другими радиостанциями процитировал песню комика Семена... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T14:30
2020-10-14T16:11
семен слепаков
президентские выборы в сша — 2020
большое интервью сергея лаврова
россия
дональд трамп
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джо байден
сша
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Глава российского Министерства иностранных дел <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> во время интервью с радио Sputnik и другими радиостанциями процитировал песню комика <a href="http://ria.ru/person_Semen_Slepakov/" target="_blank" data-auto="true">Семена Слепакова</a> в ответ на вопрос о выборах в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>."Думаю, глубоко проник в понимание предмета Семен Слепаков, когда он написал текст, начинающийся словами "Америка нас не любит", — сказал Лавров.Он подчеркнул, принципиальная позиции Москвы в том, что она будет сотрудничать с тем президентом Соединенных Штатов, которого выберет американский народ.Глава российского дипломатического ведомства пообщался с главным редактором МИА "Россия сегодня" и RT <a href="http://ria.ru/person_Margarita_Simonjan/" target="_blank">Маргаритой Симоньян</a>, главредом радио "Говорит Москва" <a href="http://ria.ru/person_roman-babayan/" target="_blank">Романом Бабаяном</a>, а также главным редактором газеты "Комсомольская правда" <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Sungorkin" target="_blank">Владимиром Сунгоркиным</a>. Разговор с журналистами продлился почти два часа.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в некоторых штатах уже началось. Действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.
https://ria.ru/20201014/lavrov-1579715258.html
https://ria.ru/20201013/vybory-1579455405.html
Давно мне нравиться эта песня - С.Слепаков "песня Патриотическая - эротическая". Всё в ней точно и тонко подмечено.
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Я узнал, что у меня нет в России ни ...
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россия
сша
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«Америка нас не любит»: Лавров ответил на вопрос о выборах в США песней Слепакова
«Думаю, глубоко проник в понимание предмета Семен Слепаков, когда он написал текст, начинающийся словами «Америка нас не любит», — пошутил Лавров. Министр также отметил, что какими бы ни были итоги выборов в США, Россию всё равно будут обвинять во вмешательстве.
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семен слепаков, большое интервью сергея лаврова, россия, дональд трамп, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, сша, в мире

Лавров процитировал песню Слепакова, отвечая на вопрос о США

14:30 14.10.2020 (обновлено: 16:11 14.10.2020)
 
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров во время интервью с радио Sputnik и другими радиостанциями процитировал песню комика Семена Слепакова в ответ на вопрос о выборах в США.
"Думаю, глубоко проник в понимание предмета Семен Слепаков, когда он написал текст, начинающийся словами "Америка нас не любит", — сказал Лавров.
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Глава российского дипломатического ведомства пообщался с главным редактором МИА "Россия сегодня" и RT Маргаритой Симоньян, главредом радио "Говорит Москва" Романом Бабаяном, а также главным редактором газеты "Комсомольская правда" Владимиром Сунгоркиным. Разговор с журналистами продлился почти два часа.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в некоторых штатах уже началось. Действующий президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с Джо Байденом.
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Президентские выборы в США — 2020Семен СлепаковБольшое интервью Сергея ЛавроваРоссияДональд ТрампСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Джо БайденСШАВ мире
 
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