https://ria.ru/20201014/amerika-1579767286.html

Лавров процитировал песню Слепакова, отвечая на вопрос о США

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров во время интервью с радио Sputnik и другими радиостанциями процитировал песню комика Семена... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T14:30

2020-10-14T14:30

2020-10-14T16:11

семен слепаков

президентские выборы в сша — 2020

большое интервью сергея лаврова

россия

дональд трамп

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

джо байден

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579789132_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_c16875c4ab8eba3924c03ffca2709373.jpg

<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Глава российского Министерства иностранных дел <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> во время интервью с радио Sputnik и другими радиостанциями процитировал песню комика <a href="http://ria.ru/person_Semen_Slepakov/" target="_blank" data-auto="true">Семена Слепакова</a> в ответ на вопрос о выборах в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>."Думаю, глубоко проник в понимание предмета Семен Слепаков, когда он написал текст, начинающийся словами "Америка нас не любит", — сказал Лавров.Он подчеркнул, принципиальная позиции Москвы в том, что она будет сотрудничать с тем президентом Соединенных Штатов, которого выберет американский народ.Глава российского дипломатического ведомства пообщался с главным редактором МИА "Россия сегодня" и RT <a href="http://ria.ru/person_Margarita_Simonjan/" target="_blank">Маргаритой Симоньян</a>, главредом радио "Говорит Москва" <a href="http://ria.ru/person_roman-babayan/" target="_blank">Романом Бабаяном</a>, а также главным редактором газеты "Комсомольская правда" <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Sungorkin" target="_blank">Владимиром Сунгоркиным</a>. Разговор с журналистами продлился почти два часа.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в некоторых штатах уже началось. Действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.

https://ria.ru/20201014/lavrov-1579715258.html

https://ria.ru/20201013/vybory-1579455405.html

Александр Нелиберда Давно мне нравиться эта песня - С.Слепаков "песня Патриотическая - эротическая". Всё в ней точно и тонко подмечено. 111

Igor Evgenyevich Я узнал, что у меня нет в России ни ... 93

55

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

«Америка нас не любит»: Лавров ответил на вопрос о выборах в США песней Слепакова «Думаю, глубоко проник в понимание предмета Семен Слепаков, когда он написал текст, начинающийся словами «Америка нас не любит», — пошутил Лавров. Министр также отметил, что какими бы ни были итоги выборов в США, Россию всё равно будут обвинять во вмешательстве. 2020-10-14T14:30 true PT0M30S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

семен слепаков, большое интервью сергея лаврова, россия, дональд трамп, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, сша, в мире