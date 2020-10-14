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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201014/amerika-1579736659.html
Россия будет сотрудничать с выбранным американским народом президентом
Россия будет сотрудничать с тем президентом США, который получит поддержку американского народа, это принципиальная позиция Москвы, независимо от результатов... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T12:17
2020-10-14T12:41
президентские выборы в сша — 2020
большое интервью сергея лаврова
россия
сергей лавров
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Россия будет сотрудничать с тем президентом США, который получит поддержку американского народа, это принципиальная позиция Москвы, независимо от результатов выборов отношения с Вашингтоном не поменяются кардинально, заявил министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Другое дело, что я согласен с вами, что все равно, наверное, проигравшая сторона обвинит, потому что обе партии - республиканская и демократическая, уже заявляют, что русские хотят привести их конкурента к власти, но еще в одном можно быть уверенными: что ситуация в наших отношениях не изменится кардинальным образом. Могут быть какие-то нюансы в ту или иную сторону", - добавил министр.Президентские выборы в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Действующий президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.
https://ria.ru/20201013/syurpriz-1579466742.html
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россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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"За кого топим?" Лавров пошутил о вмешательстве России в выборы США
Лавров пошутил о вмешательстве России в выборы США
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большое интервью сергея лаврова, россия, сергей лавров, сша, в мире

Россия будет сотрудничать с выбранным американским народом президентом

12:17 14.10.2020 (обновлено: 12:41 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкЖители Нью-Йорка смотрят трансляцию дебатов действующего президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты США Джо Байдена
Жители Нью-Йорка смотрят трансляцию дебатов действующего президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия будет сотрудничать с тем президентом США, который получит поддержку американского народа, это принципиальная позиция Москвы, независимо от результатов выборов отношения с Вашингтоном не поменяются кардинально, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"(Президент РФ Владимир - Прим. ред.) Путин сказал, что мы будем сотрудничать с тем президентом, с той администрацией, которая получит поддержку американского народа, это наша принципиальная позиция. Уж здесь-то нам ничего менять не надо", - сказал Лавров в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио Sputnik.
"Другое дело, что я согласен с вами, что все равно, наверное, проигравшая сторона обвинит, потому что обе партии - республиканская и демократическая, уже заявляют, что русские хотят привести их конкурента к власти, но еще в одном можно быть уверенными: что ситуация в наших отношениях не изменится кардинальным образом. Могут быть какие-то нюансы в ту или иную сторону", - добавил министр.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Действующий президент США Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с Джо Байденом.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 08:00
Трамп и Путин приготовили "октябрьский сюрприз"
 
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Президентские выборы в США — 2020Большое интервью Сергея ЛавроваРоссияСергей ЛавровСШАВ мире
 
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