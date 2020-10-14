https://ria.ru/20201014/amerika-1579736659.html

Россия будет сотрудничать с выбранным американским народом президентом

Россия будет сотрудничать с тем президентом США, который получит поддержку американского народа, это принципиальная позиция Москвы, независимо от результатов... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T12:17

2020-10-14T12:17

2020-10-14T12:41

президентские выборы в сша — 2020

большое интервью сергея лаврова

россия

сергей лавров

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Россия будет сотрудничать с тем президентом США, который получит поддержку американского народа, это принципиальная позиция Москвы, независимо от результатов выборов отношения с Вашингтоном не поменяются кардинально, заявил министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Другое дело, что я согласен с вами, что все равно, наверное, проигравшая сторона обвинит, потому что обе партии - республиканская и демократическая, уже заявляют, что русские хотят привести их конкурента к власти, но еще в одном можно быть уверенными: что ситуация в наших отношениях не изменится кардинальным образом. Могут быть какие-то нюансы в ту или иную сторону", - добавил министр.Президентские выборы в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Действующий президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.

https://ria.ru/20201013/syurpriz-1579466742.html

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"За кого топим?" Лавров пошутил о вмешательстве России в выборы США Лавров пошутил о вмешательстве России в выборы США 2020-10-14T12:17 true PT1M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большое интервью сергея лаврова, россия, сергей лавров, сша, в мире