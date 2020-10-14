Россия будет сотрудничать с выбранным американским народом президентом
12:17 14.10.2020 (обновлено: 12:41 14.10.2020)
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкЖители Нью-Йорка смотрят трансляцию дебатов действующего президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты США Джо Байдена
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия будет сотрудничать с тем президентом США, который получит поддержку американского народа, это принципиальная позиция Москвы, независимо от результатов выборов отношения с Вашингтоном не поменяются кардинально, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"(Президент РФ Владимир - Прим. ред.) Путин сказал, что мы будем сотрудничать с тем президентом, с той администрацией, которая получит поддержку американского народа, это наша принципиальная позиция. Уж здесь-то нам ничего менять не надо", - сказал Лавров в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио Sputnik.
"Другое дело, что я согласен с вами, что все равно, наверное, проигравшая сторона обвинит, потому что обе партии - республиканская и демократическая, уже заявляют, что русские хотят привести их конкурента к власти, но еще в одном можно быть уверенными: что ситуация в наших отношениях не изменится кардинальным образом. Могут быть какие-то нюансы в ту или иную сторону", - добавил министр.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Действующий президент США Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с Джо Байденом.
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