Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201014/alibasov-1579728409.html
"Денег заработали": сын Алибасова назвал историю с квартирой отца хайпом
Сын музыканта Бари Алибасова - Бари Алибасов-младший – заявил, что история с квартирой Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве могла быть придумана для хайпа. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T11:45
2020-10-14T11:45
бари алибасов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576055377_0:145:3074:1874_1400x0_80_0_0_eacffb4d93d076ed39e198e0d79f314e.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости</strong>. Сын музыканта Бари Алибасова - Бари Алибасов-младший – заявил, что история с квартирой Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве могла быть придумана для хайпа.По словам молодого человека, отец и его супруга изначально договорились о пиар-акции.Также Бари Алибасов-младший отметил, что звездные действительно любят друг друга, но при этом "умудряются зарабатывать" друг на друге и на зрителях. Была ли судебная тяжба реальной или выдуманной для привлечения внимания – станет понятно в апелляционной инстанции, подчеркнул наследник музыканта.Ранее Троицкий районный суд Москвы решил, что Бари Алибасов должен вернуть квартиру в новой Москве изначальной собственнице - своей супруге актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, несмотря на то, что она ему ее подарила.
https://ria.ru/20201012/alibasov-1579416592.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576055377_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_b29f90fdb45050b234d96ec86c33bf5e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бари алибасов

"Денег заработали": сын Алибасова назвал историю с квартирой отца хайпом

11:45 14.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСын Бари Каримовича Алибасова Бари Алибасов-младший
Сын Бари Каримовича Алибасова Бари Алибасов-младший - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Сын музыканта Бари Алибасова - Бари Алибасов-младший – заявил, что история с квартирой Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве могла быть придумана для хайпа.
По словам молодого человека, отец и его супруга изначально договорились о пиар-акции.
- Я искренне считаю, что папа с Лидой изначально договорились, как они будут хайповать по поводу квартиры в Новой Москве. А учитывая, что все наложилось на лечение папы в больнице Алексеева, то их "квартирный хайп" очень даже удался. Я рад, что они убедили в этом всю страну. Денег на этом заработали невероятно, что даже мне перепало, - отметил сын музыкального продюсера в интервью 5-tv.ru.
Также Бари Алибасов-младший отметил, что звездные действительно любят друг друга, но при этом "умудряются зарабатывать" друг на друге и на зрителях. Была ли судебная тяжба реальной или выдуманной для привлечения внимания – станет понятно в апелляционной инстанции, подчеркнул наследник музыканта.
Продюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 14:44Шоубиз
Суд обязал Алибасова вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной
Ранее Троицкий районный суд Москвы решил, что Бари Алибасов должен вернуть квартиру в новой Москве изначальной собственнице - своей супруге актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, несмотря на то, что она ему ее подарила.
 
Обсудить0
Бари Алибасов
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
22:19Кристина Асмус заразилась коронавирусом
22:18В московском торговом центре обрушился потолок
22:18Власти Подмосковья опровергли данные о школьных каникулах из-за COVID-19
22:15Минздрав зарегистрировал еще два препарата для лечения COVID-19
Лента новостейМолния