https://ria.ru/20201014/alibasov-1579728409.html

"Денег заработали": сын Алибасова назвал историю с квартирой отца хайпом

Сын музыканта Бари Алибасова - Бари Алибасов-младший – заявил, что история с квартирой Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве могла быть придумана для хайпа. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:45

2020-10-14T11:45

2020-10-14T11:45

бари алибасов

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости</strong>. Сын музыканта Бари Алибасова - Бари Алибасов-младший – заявил, что история с квартирой Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве могла быть придумана для хайпа.По словам молодого человека, отец и его супруга изначально договорились о пиар-акции.Также Бари Алибасов-младший отметил, что звездные действительно любят друг друга, но при этом "умудряются зарабатывать" друг на друге и на зрителях. Была ли судебная тяжба реальной или выдуманной для привлечения внимания – станет понятно в апелляционной инстанции, подчеркнул наследник музыканта.Ранее Троицкий районный суд Москвы решил, что Бари Алибасов должен вернуть квартиру в новой Москве изначальной собственнице - своей супруге актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, несмотря на то, что она ему ее подарила.

https://ria.ru/20201012/alibasov-1579416592.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бари алибасов