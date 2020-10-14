https://ria.ru/20201014/alibasov-1579728409.html
"Денег заработали": сын Алибасова назвал историю с квартирой отца хайпом
Сын музыканта Бари Алибасова - Бари Алибасов-младший – заявил, что история с квартирой Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве могла быть придумана для хайпа. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T11:45
2020-10-14T11:45
2020-10-14T11:45
бари алибасов
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости</strong>. Сын музыканта Бари Алибасова - Бари Алибасов-младший – заявил, что история с квартирой Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве могла быть придумана для хайпа.По словам молодого человека, отец и его супруга изначально договорились о пиар-акции.Также Бари Алибасов-младший отметил, что звездные действительно любят друг друга, но при этом "умудряются зарабатывать" друг на друге и на зрителях. Была ли судебная тяжба реальной или выдуманной для привлечения внимания – станет понятно в апелляционной инстанции, подчеркнул наследник музыканта.Ранее Троицкий районный суд Москвы решил, что Бари Алибасов должен вернуть квартиру в новой Москве изначальной собственнице - своей супруге актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, несмотря на то, что она ему ее подарила.
https://ria.ru/20201012/alibasov-1579416592.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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бари алибасов
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Сын музыканта Бари Алибасова - Бари Алибасов-младший – заявил, что история с квартирой Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве могла быть придумана для хайпа.
По словам молодого человека, отец и его супруга изначально договорились о пиар-акции.
- Я искренне считаю, что папа с Лидой изначально договорились, как они будут хайповать по поводу квартиры в Новой Москве. А учитывая, что все наложилось на лечение папы в больнице Алексеева, то их "квартирный хайп" очень даже удался. Я рад, что они убедили в этом всю страну. Денег на этом заработали невероятно, что даже мне перепало, - отметил сын музыкального продюсера в интервью 5-tv.ru
.
Также Бари Алибасов-младший отметил, что звездные действительно любят друг друга, но при этом "умудряются зарабатывать" друг на друге и на зрителях. Была ли судебная тяжба реальной или выдуманной для привлечения внимания – станет понятно в апелляционной инстанции, подчеркнул наследник музыканта.
Ранее Троицкий районный суд Москвы решил, что Бари Алибасов должен вернуть квартиру в новой Москве изначальной собственнице - своей супруге актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, несмотря на то, что она ему ее подарила.