https://ria.ru/20201014/aleksandrinka-1579833000.html
Месхиев подтвердил, что Псковский драмтеатр объединится с Александринкой
Псковский академический драматический театр имени Пушкина объединится с Национальным драматическим театром России (Александринский театр) к 1 января 2021 года,... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T19:15
2020-10-14T19:15
2020-10-14T19:18
культура
ольга любимова
театр
новости культуры
валерий фокин
псковский театр драмы им. а.с.пушкина
дмитрий месхиев
александринский театр
псковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152220/00/1522200085_0:131:2756:1682_1400x0_80_0_0_2c3507bfc69ca8c5770610ec2d370f0d.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. </strong>Псковский академический драматический театр имени Пушкина объединится с Национальным драматическим театром России (Александринский театр) к 1 января 2021 года, сообщил худрук Псковского театра Дмитрий Месхиев.Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова во время визита в Псковскую область поддержала проект объединения Псковского драмтеатра с Александринкой."Мы уже приступили к обсуждению самого главного – творческих вопросов… Главное для нас – это развивать театр: получить возможность приглашать режиссеров более высокого уровня, создавать больше декораций и даже больше спектаклей", - добавил он.По мнению худрука Александринки Валерия Фокина, объединение с Псковским драматическим театром позволит творческим коллективам выйти на "качественно новый уровень"."Это абсолютно другой уровень финансирования и абсолютно другие возможности для постановок, это другой уровень зарплат, возможность более динамично обновлять материально-техническую базу. Я считаю, что это достаточно взвешенное решение, ювелирное, потому что, с одной стороны, театр становится частью большого федерального проекта, с другой стороны, он абсолютно четко сохраняет свою автономию", - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
https://ria.ru/20190731/1557027711.html
псковская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152220/00/1522200085_23:0:2754:2048_1400x0_80_0_0_72a1f9baa374fb6adfa2559567c20a56.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга любимова, театр, новости культуры, валерий фокин, псковский театр драмы им. а.с.пушкина, дмитрий месхиев, александринский театр, псковская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Псковский академический драматический театр имени Пушкина объединится с Национальным драматическим театром России (Александринский театр) к 1 января 2021 года, сообщил худрук Псковского театра Дмитрий Месхиев.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова во время визита в Псковскую область поддержала проект объединения Псковского драмтеатра с Александринкой.
"Сегодня была поставлена точка по поводу соединения Псковского театра с Национальным театром России... Мы получили полное одобрение и руководства региона, и министра культуры. У нас есть бюджет, и сейчас за ближайшие 2,5 месяца – до 1 января 2021 года – мы должны подготовить и подписать все документы, и уже с 1 января стать частью Национального театра России", - сказал Месхиев, чьи слова приводятся на сайте Псковского драмтеатра.
"Мы уже приступили к обсуждению самого главного – творческих вопросов… Главное для нас – это развивать театр: получить возможность приглашать режиссеров более высокого уровня, создавать больше декораций и даже больше спектаклей", - добавил он.
По мнению худрука Александринки Валерия Фокина, объединение с Псковским драматическим театром позволит творческим коллективам выйти на "качественно новый уровень".
"Это абсолютно другой уровень финансирования и абсолютно другие возможности для постановок, это другой уровень зарплат, возможность более динамично обновлять материально-техническую базу. Я считаю, что это достаточно взвешенное решение, ювелирное, потому что, с одной стороны, театр становится частью большого федерального проекта, с другой стороны, он абсолютно четко сохраняет свою автономию", - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.