Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201014/aleksandrinka-1579833000.html
Месхиев подтвердил, что Псковский драмтеатр объединится с Александринкой
Псковский академический драматический театр имени Пушкина объединится с Национальным драматическим театром России (Александринский театр) к 1 января 2021 года,... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T19:15
2020-10-14T19:18
культура
ольга любимова
театр
новости культуры
валерий фокин
псковский театр драмы им. а.с.пушкина
дмитрий месхиев
александринский театр
псковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152220/00/1522200085_0:131:2756:1682_1400x0_80_0_0_2c3507bfc69ca8c5770610ec2d370f0d.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. </strong>Псковский академический драматический театр имени Пушкина объединится с Национальным драматическим театром России (Александринский театр) к 1 января 2021 года, сообщил худрук Псковского театра Дмитрий Месхиев.Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова во время визита в Псковскую область поддержала проект объединения Псковского драмтеатра с Александринкой."Мы уже приступили к обсуждению самого главного – творческих вопросов… Главное для нас – это развивать театр: получить возможность приглашать режиссеров более высокого уровня, создавать больше декораций и даже больше спектаклей", - добавил он.По мнению худрука Александринки Валерия Фокина, объединение с Псковским драматическим театром позволит творческим коллективам выйти на "качественно новый уровень"."Это абсолютно другой уровень финансирования и абсолютно другие возможности для постановок, это другой уровень зарплат, возможность более динамично обновлять материально-техническую базу. Я считаю, что это достаточно взвешенное решение, ювелирное, потому что, с одной стороны, театр становится частью большого федерального проекта, с другой стороны, он абсолютно четко сохраняет свою автономию", - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
https://ria.ru/20190731/1557027711.html
псковская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152220/00/1522200085_23:0:2754:2048_1400x0_80_0_0_72a1f9baa374fb6adfa2559567c20a56.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга любимова, театр, новости культуры, валерий фокин, псковский театр драмы им. а.с.пушкина, дмитрий месхиев, александринский театр, псковская область

Месхиев подтвердил, что Псковский драмтеатр объединится с Александринкой

19:15 14.10.2020 (обновлено: 19:18 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродюсер, режиссер, сценарист и актер Дмитрий Месхиев во время интервью в рамках 29-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи. 6 июня 2018
Продюсер, режиссер, сценарист и актер Дмитрий Месхиев во время интервью в рамках 29-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи. 6 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Псковский академический драматический театр имени Пушкина объединится с Национальным драматическим театром России (Александринский театр) к 1 января 2021 года, сообщил худрук Псковского театра Дмитрий Месхиев.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова во время визита в Псковскую область поддержала проект объединения Псковского драмтеатра с Александринкой.
"Сегодня была поставлена точка по поводу соединения Псковского театра с Национальным театром России... Мы получили полное одобрение и руководства региона, и министра культуры. У нас есть бюджет, и сейчас за ближайшие 2,5 месяца – до 1 января 2021 года – мы должны подготовить и подписать все документы, и уже с 1 января стать частью Национального театра России", - сказал Месхиев, чьи слова приводятся на сайте Псковского драмтеатра.
"Мы уже приступили к обсуждению самого главного – творческих вопросов… Главное для нас – это развивать театр: получить возможность приглашать режиссеров более высокого уровня, создавать больше декораций и даже больше спектаклей", - добавил он.
По мнению худрука Александринки Валерия Фокина, объединение с Псковским драматическим театром позволит творческим коллективам выйти на "качественно новый уровень".
"Это абсолютно другой уровень финансирования и абсолютно другие возможности для постановок, это другой уровень зарплат, возможность более динамично обновлять материально-техническую базу. Я считаю, что это достаточно взвешенное решение, ювелирное, потому что, с одной стороны, театр становится частью большого федерального проекта, с другой стороны, он абсолютно четко сохраняет свою автономию", - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.07.2019
31 июля 2019, 05:19Культура
Минкульт снял с повестки вопрос объединения Александринки и театра Волкова
 
КультураОльга ЛюбимоваТеатрНовости культурыВалерий ФокинПсковский театр драмы им. А.С.ПушкинаДмитрий МесхиевАлександринский театрПсковская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
22:19Кристина Асмус заразилась коронавирусом
22:18В московском торговом центре обрушился потолок
22:18Власти Подмосковья опровергли данные о школьных каникулах из-за COVID-19
22:15Минздрав зарегистрировал еще два препарата для лечения COVID-19
Лента новостейМолния