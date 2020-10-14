https://ria.ru/20201014/aleksandrinka-1579833000.html

Месхиев подтвердил, что Псковский драмтеатр объединится с Александринкой

Псковский академический драматический театр имени Пушкина объединится с Национальным драматическим театром России (Александринский театр) к 1 января 2021 года,... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T19:15

2020-10-14T19:15

2020-10-14T19:18

культура

ольга любимова

театр

новости культуры

валерий фокин

псковский театр драмы им. а.с.пушкина

дмитрий месхиев

александринский театр

псковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152220/00/1522200085_0:131:2756:1682_1400x0_80_0_0_2c3507bfc69ca8c5770610ec2d370f0d.jpg

<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. </strong>Псковский академический драматический театр имени Пушкина объединится с Национальным драматическим театром России (Александринский театр) к 1 января 2021 года, сообщил худрук Псковского театра Дмитрий Месхиев.Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова во время визита в Псковскую область поддержала проект объединения Псковского драмтеатра с Александринкой."Мы уже приступили к обсуждению самого главного – творческих вопросов… Главное для нас – это развивать театр: получить возможность приглашать режиссеров более высокого уровня, создавать больше декораций и даже больше спектаклей", - добавил он.По мнению худрука Александринки Валерия Фокина, объединение с Псковским драматическим театром позволит творческим коллективам выйти на "качественно новый уровень"."Это абсолютно другой уровень финансирования и абсолютно другие возможности для постановок, это другой уровень зарплат, возможность более динамично обновлять материально-техническую базу. Я считаю, что это достаточно взвешенное решение, ювелирное, потому что, с одной стороны, театр становится частью большого федерального проекта, с другой стороны, он абсолютно четко сохраняет свою автономию", - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

https://ria.ru/20190731/1557027711.html

псковская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, театр, новости культуры, валерий фокин, псковский театр драмы им. а.с.пушкина, дмитрий месхиев, александринский театр, псковская область