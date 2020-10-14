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Новосибирск примет международную агровыставку "Сибирская аграрная неделя"
Международная агропромышленная выставка "Сибирская аграрная неделя", одно из самых масштабных за Уралом отраслевых событий, состоится с 11 по 13 ноября 2020... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T19:04
2020-10-14T19:04
пресс-релизы
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<strong><em>МОСКВА, 14 окт – Пресс-служба ООО "СВК". </em></strong>Международная агропромышленная выставка "Сибирская аграрная неделя", одно из самых масштабных за Уралом отраслевых событий, состоится с 11 по 13 ноября 2020 года в МВК "Новосибирск Экспоцентр".На площадке <a href="https://sibagroweek.ru/">Сибирской аграрной недели</a> ведущие производители и поставщики отраслевого рынка демонстрируют самые актуальные технические и технологические решения в сфере животноводства, растениеводства, пищевой переработки, хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции.<strong>Разделы выставки:</strong>· Сельскохозяйственная техника / Запчасти / Расходные материалы.· Оборудование и материалы для животноводства.· Агрохимия / Удобрения / Семена.· Оборудование и материалы для переработки, хранения, упаковки агропромышленной продукции.· Услуги для АПК.Кроме того, <u><a href="https://sibagroweek.ru/sekcii/">выставка "Сибирская агарная неделя-2020"</a></u> дополнилась новым тематическим разделом – Технологическое и пищевое оборудование. В его рамках компании представят:· Оборудование для убоя и первичной переработки мяса, производства мясных и колбасных изделий.· Оборудование для переработки мяса птицы.· Оборудование для переработки рыбы.· Оборудование для производства молочных продуктов.· Расходные материалы, комплектующие для технологического и пищевого оборудования.Среди компаний, подтвердивших участие в Сибирской аграрной неделе представители российских и зарубежных брендов: Ростсельмаш, CLAAS, FENDT, MASSEY FERGUSON, AMAZONE, LEMKEN, NEW HOLLAND, JOHN DEERE, STARA, "Кировец", GRIMME PETKUS, ROMAX, "Иглус", BOBCAT, DISD, JCB, ЗАО фирма "Август", Syngenta, Центр передового земледелия, СиСорт, Щелково Агрохим, LABOULET, AgroLG, Cogent rus, DELAVAL, Молочные Системы и целый ряд других. Главная тема деловой программы выставки — Умное сельское хозяйство — эффективные решения, позволяющие повысить рентабельность производства. Дать возможность хозяйству, независимо от конъюнктуры рынка и сюрпризов погоды развиваться: приобретать современную технику, менять технологии на более эффективные, осваивать новые направления деятельности и рынки сбыта."Выставка прошлого года убедила нас в том, что среди наших гостей очень высок интерес к "умным" технологиям, – говорит Елена Сайгашова, руководитель Сибирской аграрной недели. – Опыт сибирских хозяйств, использующих цифровые решения, говорит о том, что применение таких технологий позволяет на 10-20% сократить производственные издержки, существенно повысив доходы предприятия. Компании-участницы выставки стремятся соответствовать запросам своих клиентов". Организаторы Международной агропромышленной выставки "Сибирская аграрная неделя" ожидают, что в этом году в двух павильонах МВК "Новосибирск Экспоцентр" будет работать свыше 150 экспонентов. На три дня выставка объединит на своей площадке технику, технологии и практический опыт. Эксперты и аналитики из разных сфер аграрного производства в рамках деловой программы познакомят участников и посетителей с новейшими мировыми и российскими тенденциями. Живое общение позволит наладить или укрепить деловые связи, решить все самые острые вопросы и получить самую свежую информацию из первых рук.Присоединяйтесь к нам! Развивайте бизнес вместе с Сибирской аграрной неделей!СправкаУчастниками выставки "Сибирская аграрная неделя - 2019" и IV Новосибирского агропродовольственного форума (организатор Министерство сельского хозяйства Новосибирской области) стали 270 компаний из 35 регионов России и 8 стран мира: Германии, Италии, Дании, США, Франции, Нидерландов, Белоруссии и Казахстана. Выставка и форум заняли все площади МВК "Новосибирск Экспоцентр" – 14 400 кв. м. и 2 000 кв. м. уличной экспозиции. Число профессиональных посетителей из регионов Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока превысило 7 000 человек.О компанииОбщество с ограниченной ответственностью "<a href="https://sibagroweek.ru/" target="_blank">Сибирская Выставочная Компания</a>" - выставочный оператор. В портфеле компании международные и российские отраслевые выставки, крупнейшие в Сибири по числу участников.ООО "СВК"Исполнительный директор<br>Елена Сайгашова8 (953) 777-63-61<br>8 (383) 304-83-68/88<a href="info@sibagroweek.ru" target="_blank">Email</a>Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<u><a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a></u>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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пресс-релизы

Новосибирск примет международную агровыставку "Сибирская аграрная неделя"

19:04 14.10.2020
 
© Фото : пресс-служба ООО "СВК"Сибирская Аграрная Неделя
Сибирская Аграрная Неделя - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Фото : пресс-служба ООО "СВК"
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МОСКВА, 14 окт – Пресс-служба ООО "СВК". Международная агропромышленная выставка "Сибирская аграрная неделя", одно из самых масштабных за Уралом отраслевых событий, состоится с 11 по 13 ноября 2020 года в МВК "Новосибирск Экспоцентр".
На площадке Сибирской аграрной недели ведущие производители и поставщики отраслевого рынка демонстрируют самые актуальные технические и технологические решения в сфере животноводства, растениеводства, пищевой переработки, хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции.
Разделы выставки:
· Сельскохозяйственная техника / Запчасти / Расходные материалы.
· Оборудование и материалы для животноводства.
· Агрохимия / Удобрения / Семена.
· Оборудование и материалы для переработки, хранения, упаковки агропромышленной продукции.
· Услуги для АПК.
Кроме того, выставка "Сибирская агарная неделя-2020" дополнилась новым тематическим разделом – Технологическое и пищевое оборудование.
В его рамках компании представят:
· Оборудование для убоя и первичной переработки мяса, производства мясных и колбасных изделий.
· Оборудование для переработки мяса птицы.
· Оборудование для переработки рыбы.
· Оборудование для производства молочных продуктов.
· Расходные материалы, комплектующие для технологического и пищевого оборудования.
Среди компаний, подтвердивших участие в Сибирской аграрной неделе представители российских и зарубежных брендов: Ростсельмаш, CLAAS, FENDT, MASSEY FERGUSON, AMAZONE, LEMKEN, NEW HOLLAND, JOHN DEERE, STARA, "Кировец", GRIMME PETKUS, ROMAX, "Иглус", BOBCAT, DISD, JCB, ЗАО фирма "Август", Syngenta, Центр передового земледелия, СиСорт, Щелково Агрохим, LABOULET, AgroLG, Cogent rus, DELAVAL, Молочные Системы и целый ряд других.
© Фото : пресс-служба ООО "СВК"Сибирская Аграрная Неделя
Сибирская Аграрная Неделя - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Фото : пресс-служба ООО "СВК"
Сибирская Аграрная Неделя
Главная тема деловой программы выставки — Умное сельское хозяйство — эффективные решения, позволяющие повысить рентабельность производства. Дать возможность хозяйству, независимо от конъюнктуры рынка и сюрпризов погоды развиваться: приобретать современную технику, менять технологии на более эффективные, осваивать новые направления деятельности и рынки сбыта.
"Выставка прошлого года убедила нас в том, что среди наших гостей очень высок интерес к "умным" технологиям, – говорит Елена Сайгашова, руководитель Сибирской аграрной недели. – Опыт сибирских хозяйств, использующих цифровые решения, говорит о том, что применение таких технологий позволяет на 10-20% сократить производственные издержки, существенно повысив доходы предприятия. Компании-участницы выставки стремятся соответствовать запросам своих клиентов".
Организаторы Международной агропромышленной выставки "Сибирская аграрная неделя" ожидают, что в этом году в двух павильонах МВК "Новосибирск Экспоцентр" будет работать свыше 150 экспонентов. На три дня выставка объединит на своей площадке технику, технологии и практический опыт. Эксперты и аналитики из разных сфер аграрного производства в рамках деловой программы познакомят участников и посетителей с новейшими мировыми и российскими тенденциями. Живое общение позволит наладить или укрепить деловые связи, решить все самые острые вопросы и получить самую свежую информацию из первых рук.
Присоединяйтесь к нам! Развивайте бизнес вместе с Сибирской аграрной неделей!

Справка

Участниками выставки "Сибирская аграрная неделя - 2019" и IV Новосибирского агропродовольственного форума (организатор Министерство сельского хозяйства Новосибирской области) стали 270 компаний из 35 регионов России и 8 стран мира: Германии, Италии, Дании, США, Франции, Нидерландов, Белоруссии и Казахстана.
Выставка и форум заняли все площади МВК "Новосибирск Экспоцентр" – 14 400 кв. м. и 2 000 кв. м. уличной экспозиции.
Число профессиональных посетителей из регионов Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока превысило 7 000 человек.

О компании

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Выставочная Компания" - выставочный оператор. В портфеле компании международные и российские отраслевые выставки, крупнейшие в Сибири по числу участников.
ООО "СВК"
Исполнительный директор
Елена Сайгашова
8 (953) 777-63-61
8 (383) 304-83-68/88
Email
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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