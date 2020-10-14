https://ria.ru/20201014/abyzov-1579716585.html

Суд наложил новый арест на счета Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест еще несколько счетов бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:01

2020-10-14T11:01

2020-10-14T11:08

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

открытое правительство

михаил абызов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Басманный суд Москвы наложил арест еще несколько счетов бывшего министра Открытого правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Abyzov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Абызова</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По её словам, арест был наложен 7 июля, в конце августа Мосгорсуд признал это решение законным. В суде не уточнили, о каких суммах идет речь, защита Абызова отказалась комментировать постановление.Известно, что в рамках уголовных дел в отношении экс-министра арестованы его активы почти на 30 миллиардов рублей. Кроме того, <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> через суд намеревается обратить в доход государства имущество Абызова на 32,5 миллиарда рублей.Абызов находится под стражей с конца марта 2019 года. Первое уголовное дело в отношении экс-министра связано с обвинениями в похищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и выводе их за рубеж. Этим летом при расследовании данного дела СК вскрыл новые эпизоды преступлений, по ним были арестованы еще шесть человек, в том числе заочно.В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела - по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, занимая должность министра.В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова - об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.

https://radiosputnik.ria.ru/20200924/abyzov-1577725902.html

https://ria.ru/20200723/1574770139.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, открытое правительство, михаил абызов, происшествия