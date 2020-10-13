https://ria.ru/20201013/zhvanetskiy-1579584029.html

Названа истинная причина ухода Жванецкого со сцены

Представитель Михаила Жванецкого Олег Сташкевич рассказал Пятому каналу, почему на самом деле сатирик прекратил выступления. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T15:14

2020-10-13T15:14

2020-10-13T20:01

россия

культура

олег сташкевич

михаил жванецкий

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Представитель <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_ZHvaneckijj/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Жванецкого</a> <a href="http://ria.ru/person_oleg-stashkevich/" target="_blank" data-auto="true">Олег Сташкевич</a> рассказал <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятому каналу</a>, почему на самом деле сатирик прекратил выступления.Сташкевич напомнил, что сейчас — пандемия <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>, из-за которой и отменены концерты."Я сказал, чтобы все интервьюеры перестали меня дергать и Михаила Михайловича. Сейчас разговора об этом не может быть. О чем говорить, какой выход на сцену?" — пояснил представитель Жванецкого, отметив, что все концерты в этом году были отменены еще с марта.Сатирик, по словам Сташкевича, сейчас находится на самоизоляции.На прошлой неделе представитель писателя-сатирика Михаила Жванецкого Олег Сташкевич заявил, что артист решил прекратить публичные выступления из-за возраста.В марте этого года сатирику исполнилось 86 лет. Жванецкий является народным артистом России, а также лауреатом премии президента.

https://ria.ru/20200721/1574636412.html

v.p.neznamov Неужто 86 лет не может быть истинной причиной для артиста проститься со своими зрителями? Вот уж не поверю! 20

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, олег сташкевич, михаил жванецкий