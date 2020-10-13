https://ria.ru/20201013/zhvanetskiy-1579584029.html
Названа истинная причина ухода Жванецкого со сцены
Представитель Михаила Жванецкого Олег Сташкевич рассказал Пятому каналу, почему на самом деле сатирик прекратил выступления. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:14
2020-10-13T15:14
2020-10-13T20:01
россия
культура
олег сташкевич
михаил жванецкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156318/61/1563186162_0:207:2908:1843_1400x0_80_0_0_5ee74048cdd8a9a05e0796abac360082.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Представитель <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_ZHvaneckijj/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Жванецкого</a> <a href="http://ria.ru/person_oleg-stashkevich/" target="_blank" data-auto="true">Олег Сташкевич</a> рассказал <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятому каналу</a>, почему на самом деле сатирик прекратил выступления.Сташкевич напомнил, что сейчас — пандемия <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>, из-за которой и отменены концерты."Я сказал, чтобы все интервьюеры перестали меня дергать и Михаила Михайловича. Сейчас разговора об этом не может быть. О чем говорить, какой выход на сцену?" — пояснил представитель Жванецкого, отметив, что все концерты в этом году были отменены еще с марта.Сатирик, по словам Сташкевича, сейчас находится на самоизоляции.На прошлой неделе представитель писателя-сатирика Михаила Жванецкого Олег Сташкевич заявил, что артист решил прекратить публичные выступления из-за возраста.В марте этого года сатирику исполнилось 86 лет. Жванецкий является народным артистом России, а также лауреатом премии президента.
https://ria.ru/20200721/1574636412.html
v.p.neznamov
Неужто 86 лет не может быть истинной причиной для артиста проститься со своими зрителями? Вот уж не поверю!
20
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156318/61/1563186162_89:0:2820:2048_1400x0_80_0_0_5e8d98cfc0b46cddd5b4f56bae721ac1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, олег сташкевич, михаил жванецкий
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Представитель Михаила Жванецкого Олег Сташкевич
рассказал Пятому каналу
, почему на самом деле сатирик прекратил выступления.
Сташкевич напомнил, что сейчас — пандемия коронавирусной инфекции
, из-за которой и отменены концерты.
"Я сказал, чтобы все интервьюеры перестали меня дергать и Михаила Михайловича. Сейчас разговора об этом не может быть. О чем говорить, какой выход на сцену?" — пояснил представитель Жванецкого, отметив, что все концерты в этом году были отменены еще с марта.
Сатирик, по словам Сташкевича, сейчас находится на самоизоляции.
На прошлой неделе представитель писателя-сатирика Михаила Жванецкого Олег Сташкевич заявил, что артист решил прекратить публичные выступления из-за возраста.
В марте этого года сатирику исполнилось 86 лет. Жванецкий является народным артистом России, а также лауреатом премии президента.