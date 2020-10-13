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На Ставрополье в скором времени новое жилье получат 18 ветеранов войны
В ближайшее время 18 ветеранов Великой отечественной войны, проживающих в Ставропольском крае, смогут приобрести собственное жилье, сообщили в краевом... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T20:06
2020-10-13T20:06
жилье
ставропольский край
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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. </strong>В ближайшее время 18 ветеранов Великой отечественной войны, проживающих в <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольском крае</a>, смогут приобрести собственное жилье, сообщили в краевом министерстве строительства и архитектуры."В нынешнем году 75-летия Великой Победы уже приобрели жилье девять ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 года, еще 18 ветеранов в ближайшее время также смогут воспользоваться государственной поддержкой", — прокомментировал министр строительства и архитектуры Ставропольского края Валерия Савченко.По данным краевого Минстроя, всего в этом году на обеспечение жильем ветеранов ВОВ будe направлены 38 миллионов рублей, в том числе и из краевого бюджета в рамках реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры". Кроме того, порядка 22 миллионов рублей выделят дополнительно региону из федерального бюджета. Распоряжение об этом на днях подписал глава российского правительства
https://ria.ru/20201008/stavropole-1578850102.html
ставропольский край
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жилье, ставропольский край

На Ставрополье в скором времени новое жилье получат 18 ветеранов войны

20:06 13.10.2020
 
© Depositphotos / michelangeloopПожилая женщина с ключами
Пожилая женщина с ключами - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Depositphotos / michelangeloop
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СТАВРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. В ближайшее время 18 ветеранов Великой отечественной войны, проживающих в Ставропольском крае, смогут приобрести собственное жилье, сообщили в краевом министерстве строительства и архитектуры.
"В нынешнем году 75-летия Великой Победы уже приобрели жилье девять ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 года, еще 18 ветеранов в ближайшее время также смогут воспользоваться государственной поддержкой", — прокомментировал министр строительства и архитектуры Ставропольского края Валерия Савченко.
Квартира - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 15:31
Более 900 молодых семей на Ставрополье купили жилье с господдержкой
По данным краевого Минстроя, всего в этом году на обеспечение жильем ветеранов ВОВ будe направлены 38 миллионов рублей, в том числе и из краевого бюджета в рамках реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры". Кроме того, порядка 22 миллионов рублей выделят дополнительно региону из федерального бюджета. Распоряжение об этом на днях подписал глава российского правительства
 
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ЖильеСтавропольский край
 
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