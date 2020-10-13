Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201013/zatravkin-1579566063.html
Сын Сафронова жестко ответил высмеявшей зарплату пожарных Самбурской
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов-Затравкин прокомментировал Пятому каналу слова актрисы Настасьи Самбурской о мужчинах с... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T13:21
2020-10-13T13:22
шоубиз
настасья самбурская
лука сафронов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578229274_0:858:1592:1754_1400x0_80_0_0_590ca59b122410077836b39784d8ff63.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист <a href="https://ria.ru/person_luka-zatravkin/" target="_blank">Лука Сафронов-Затравкин</a> прокомментировал <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятому каналу</a> слова актрисы Настасьи Самбурской о мужчинах с зарплатой в 30 тысяч рублей. "Это тот случай, когда лучше промолчать, за умного сойдешь. Когда тобой очарованы как актером, как музыкантом, как творческой единицей, нельзя показывать свою темную сторону, своих демонов в шкафу. Лучше быть несколько самоцензурированным что ли, немножко внести светлое и доброе, даже если ты не такой", — рассказал пианист. По его словам, известным людям важно помнить о влиянии, которые они оказывают на своих фанатов. Если Самбурская будет постоянно говорить о "бабках", то ее подписчицы будут повторять вслед за ней.Он также отметил, что настоящая любовь "может прийти внезапно и негаданно". "Сегодня зарабатываешь ты, завтра будет зарабатывать он… Можно вырастить сегодня из простого мужчины генерала, который будет богаче, умнее и, наверно, более высокого положения, чем ты, если ты хочешь это сделать… Но ограничивать себя сразу и ждать принца на белом коне — конец печальный", — заключил музыкант. Скандал разгорелся после того, как один из пользователей Instagram спросил у <a href="https://ria.ru/person_nastasya-samburskaya/" target="_blank">Настасьи Самбурской</a>, вышла бы она замуж за пожарного или следователя. В ответ актриса заявила, что люди этих профессий получают в районе 30-35 тысяч рублей. Актриса отметила, что платит за коммунальные услуги около 25 тысяч рублей, за парковку — 20 тысяч. Она назвала таких женихов "принцами верхом на козе" и сообщила, что не намерена их обеспечивать. В ответ депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что "самка обозначила себя красными флажками", и нормальные честные люди не должны обращать на нее внимание. Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что Самбурскую никогда не любили.
https://ria.ru/20201013/samburskaya-1579506534.html
https://ria.ru/20200922/zatravkin-1577604165.html
Родителям, надеюсь, стыдно за дочь.
46
Вот потому и возникла эта шумиха, чтобы теперь каждый знал что есть такая певица. Теперь даже я встретив кого нибудь с фамилией Самбурский, спрошу а не родственник ли вы той самой... Хотя ещё и позавчера даже не подозревал о её существовании)) А это дорогого стоит. Хайп творит чудеса. Хороша любая реклама, кроме некролог - как говорится...
15
10
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578229274_0:830:1592:2024_1400x0_80_0_0_95c81407307c419c017797e81b9fd40e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
настасья самбурская, лука сафронов

Сын Сафронова жестко ответил высмеявшей зарплату пожарных Самбурской

13:21 13.10.2020 (обновлено: 13:22 13.10.2020)
 
© Лука Сафронов - Затравкин/Instagram Скриншот видео из Instagram Луки Затравкина
Скриншот видео из Instagram Луки Затравкина - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Лука Сафронов - Затравкин/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов-Затравкин прокомментировал Пятому каналу слова актрисы Настасьи Самбурской о мужчинах с зарплатой в 30 тысяч рублей.
"Это тот случай, когда лучше промолчать, за умного сойдешь. Когда тобой очарованы как актером, как музыкантом, как творческой единицей, нельзя показывать свою темную сторону, своих демонов в шкафу. Лучше быть несколько самоцензурированным что ли, немножко внести светлое и доброе, даже если ты не такой", — рассказал пианист.
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
Вчера, 04:31Шоубиз
Милонов резко ответил посмеявшейся над зарплатой пожарных Самбурской
По его словам, известным людям важно помнить о влиянии, которые они оказывают на своих фанатов. Если Самбурская будет постоянно говорить о "бабках", то ее подписчицы будут повторять вслед за ней.

"Бытие определяет сознание. У Насти, к сожалению, бытие не очень простое и, наверно, мы будем надеяться, что она не будет себя ограничивать и зажимать в разные вот эти рамки <...> потому что в результате она останется несчастной, она останется одинокой, это очень плохо", — добавил Затравкин.

Он также отметил, что настоящая любовь "может прийти внезапно и негаданно".
"Сегодня зарабатываешь ты, завтра будет зарабатывать он… Можно вырастить сегодня из простого мужчины генерала, который будет богаче, умнее и, наверно, более высокого положения, чем ты, если ты хочешь это сделать… Но ограничивать себя сразу и ждать принца на белом коне — конец печальный", — заключил музыкант.
Стоп-кадр видео на котором пианист Лука Затравкин рассказает, как он пытался помочь певице Рите Дакоте, “застрявшей” в Турции на карантине - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 15:53
Сын Никаса Сафронова рассказал, как попытался спасти Риту Дакоту в Турции
Скандал разгорелся после того, как один из пользователей Instagram спросил у Настасьи Самбурской, вышла бы она замуж за пожарного или следователя. В ответ актриса заявила, что люди этих профессий получают в районе 30-35 тысяч рублей. Актриса отметила, что платит за коммунальные услуги около 25 тысяч рублей, за парковку — 20 тысяч. Она назвала таких женихов "принцами верхом на козе" и сообщила, что не намерена их обеспечивать.
В ответ депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что "самка обозначила себя красными флажками", и нормальные честные люди не должны обращать на нее внимание. Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что Самбурскую никогда не любили.
 
Обсудить10
ШоубизНастасья СамбурскаяЛука Сафронов
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Назван способ смыть коронавирус со смартфона
02:04Госдеп прокомментировал избрание России в Совет ООН по правам человека
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
Лента новостейМолния