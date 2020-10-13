https://ria.ru/20201013/zatravkin-1579566063.html

Сын Сафронова жестко ответил высмеявшей зарплату пожарных Самбурской

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов-Затравкин прокомментировал Пятому каналу слова актрисы Настасьи Самбурской о мужчинах с... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T13:21

2020-10-13T13:21

2020-10-13T13:22

шоубиз

настасья самбурская

лука сафронов

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист <a href="https://ria.ru/person_luka-zatravkin/" target="_blank">Лука Сафронов-Затравкин</a> прокомментировал <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятому каналу</a> слова актрисы Настасьи Самбурской о мужчинах с зарплатой в 30 тысяч рублей. "Это тот случай, когда лучше промолчать, за умного сойдешь. Когда тобой очарованы как актером, как музыкантом, как творческой единицей, нельзя показывать свою темную сторону, своих демонов в шкафу. Лучше быть несколько самоцензурированным что ли, немножко внести светлое и доброе, даже если ты не такой", — рассказал пианист. По его словам, известным людям важно помнить о влиянии, которые они оказывают на своих фанатов. Если Самбурская будет постоянно говорить о "бабках", то ее подписчицы будут повторять вслед за ней.Он также отметил, что настоящая любовь "может прийти внезапно и негаданно". "Сегодня зарабатываешь ты, завтра будет зарабатывать он… Можно вырастить сегодня из простого мужчины генерала, который будет богаче, умнее и, наверно, более высокого положения, чем ты, если ты хочешь это сделать… Но ограничивать себя сразу и ждать принца на белом коне — конец печальный", — заключил музыкант. Скандал разгорелся после того, как один из пользователей Instagram спросил у <a href="https://ria.ru/person_nastasya-samburskaya/" target="_blank">Настасьи Самбурской</a>, вышла бы она замуж за пожарного или следователя. В ответ актриса заявила, что люди этих профессий получают в районе 30-35 тысяч рублей. Актриса отметила, что платит за коммунальные услуги около 25 тысяч рублей, за парковку — 20 тысяч. Она назвала таких женихов "принцами верхом на козе" и сообщила, что не намерена их обеспечивать. В ответ депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что "самка обозначила себя красными флажками", и нормальные честные люди не должны обращать на нее внимание. Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что Самбурскую никогда не любили.

https://ria.ru/20201013/samburskaya-1579506534.html

https://ria.ru/20200922/zatravkin-1577604165.html

Таилия Талина Родителям, надеюсь, стыдно за дочь. 46

Александр К. Вот потому и возникла эта шумиха, чтобы теперь каждый знал что есть такая певица. Теперь даже я встретив кого нибудь с фамилией Самбурский, спрошу а не родственник ли вы той самой... Хотя ещё и позавчера даже не подозревал о её существовании)) А это дорогого стоит. Хайп творит чудеса. Хороша любая реклама, кроме некролог - как говорится... 15

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

настасья самбурская, лука сафронов