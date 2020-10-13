https://ria.ru/20201013/zarazhenie-1579587931.html
Роспотребнадзор заявил об отсутствии повторных случаев COVID-19 в России
На сегодняшний день в РФ не зафиксировано повторных случаев заражения коронавирусом, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:58
2020-10-13T14:58
2020-10-13T15:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> На сегодняшний день в РФ не зафиксировано повторных случаев заражения коронавирусом, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горелов</a>.Он отметил, что в российской практике все же описывались три таких случая, но все они подверглись анализу и перепроверке в референс-лабораториях, "ни один случай не подтвердился".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201013/sposob-1579583890.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)