https://ria.ru/20201013/zabaykale-1579560619.html

В Забайкалье новые квартиры вместо аварийных получат более 100 семей

Власти Забайкальского края в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" для расселения аварийного жилищного фонда приобрели 89 квартир из них 38 уже РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:58

2020-10-13T12:58

2020-10-13T12:58

забайкальский край

александр осипов

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости</strong>. Власти Забайкальского края в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" для расселения аварийного жилищного фонда приобрели 89 квартир из них 38 уже переданы гражданам, сообщает пресс-служба краевого правительства. Всего к концу этого года новоселье отпразднуют более ста забайкальских семей, сказал глава регионального Минстроя Алексей Гончаров на совещании в правительстве."Всего в этом году запланировано закупить 98 квартир, кроме того, идет работа по предоставлению новой меры господдержки - субсидий забайкальцам на приобретение недвижимости. До 1 декабря такой мерой воспользуются 15 семей", - сказал Гончаров.По его словам, сейчас в крае для расселения аварийного жилищного фонда строится два многоквартирных дома, его планируется ввести в строй в следующем году. Один из домов на 27 квартир строится в городе Петровске-Забайкальском, второй на 170 квартир - в Чите.По информации пресс-службы, Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства перераспределил Забайкалью лимиты 2022 года в объеме 403 миллионов рублей на реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом и следующем году.Губернатор Забайкальского края <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Osipov" target="_blank">Александр Осипов</a> поручил изучить возможность строительства небольших многоквартирных домов с целью ускорения реализации планов по расселению аварийного и ветхого жилфонда.

https://ria.ru/20201007/zabaykale-1578617929.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр осипов