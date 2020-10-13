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Забайкальский край
https://ria.ru/20201013/zabaykale-1579560619.html
В Забайкалье новые квартиры вместо аварийных получат более 100 семей
Власти Забайкальского края в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" для расселения аварийного жилищного фонда приобрели 89 квартир из них 38 уже РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:58
2020-10-13T12:58
забайкальский край
александр осипов
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости</strong>. Власти Забайкальского края в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" для расселения аварийного жилищного фонда приобрели 89 квартир из них 38 уже переданы гражданам, сообщает пресс-служба краевого правительства. Всего к концу этого года новоселье отпразднуют более ста забайкальских семей, сказал глава регионального Минстроя Алексей Гончаров на совещании в правительстве."Всего в этом году запланировано закупить 98 квартир, кроме того, идет работа по предоставлению новой меры господдержки - субсидий забайкальцам на приобретение недвижимости. До 1 декабря такой мерой воспользуются 15 семей", - сказал Гончаров.По его словам, сейчас в крае для расселения аварийного жилищного фонда строится два многоквартирных дома, его планируется ввести в строй в следующем году. Один из домов на 27 квартир строится в городе Петровске-Забайкальском, второй на 170 квартир - в Чите.По информации пресс-службы, Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства перераспределил Забайкалью лимиты 2022 года в объеме 403 миллионов рублей на реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом и следующем году.Губернатор Забайкальского края <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Osipov" target="_blank">Александр Осипов</a> поручил изучить возможность строительства небольших многоквартирных домов с целью ускорения реализации планов по расселению аварийного и ветхого жилфонда.
https://ria.ru/20201007/zabaykale-1578617929.html
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60
александр осипов

В Забайкалье новые квартиры вместо аварийных получат более 100 семей

12:58 13.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКлючи от квартир многоэтажного жилого дома, предназначенного для переселения участников программы реновации
Ключи от квартир многоэтажного жилого дома, предназначенного для переселения участников программы реновации - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Власти Забайкальского края в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" для расселения аварийного жилищного фонда приобрели 89 квартир из них 38 уже переданы гражданам, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Всего к концу этого года новоселье отпразднуют более ста забайкальских семей, сказал глава регионального Минстроя Алексей Гончаров на совещании в правительстве.
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7 октября, 14:11Забайкальский край
Более 40 посадочных площадок планируют восстановить в Забайкалье
"Всего в этом году запланировано закупить 98 квартир, кроме того, идет работа по предоставлению новой меры господдержки - субсидий забайкальцам на приобретение недвижимости. До 1 декабря такой мерой воспользуются 15 семей", - сказал Гончаров.
По его словам, сейчас в крае для расселения аварийного жилищного фонда строится два многоквартирных дома, его планируется ввести в строй в следующем году. Один из домов на 27 квартир строится в городе Петровске-Забайкальском, второй на 170 квартир - в Чите.
Гончаров также сообщил о подготовке документации на строительство 57-квартирного и 9-квартирного домов в Балее, 30-квартирного дома в Ясногорске, 92-квартирного дома в Чите. Жилье в них после ввода в эксплуатацию будут предоставлять не только переселенцам, но и детям-сиротам.
По информации пресс-службы, Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства перераспределил Забайкалью лимиты 2022 года в объеме 403 миллионов рублей на реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом и следующем году.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил изучить возможность строительства небольших многоквартирных домов с целью ускорения реализации планов по расселению аварийного и ветхого жилфонда.
 
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Забайкальский крайАлександр Осипов
 
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