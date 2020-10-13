https://ria.ru/20201013/zabaykale-1579560619.html
В Забайкалье новые квартиры вместо аварийных получат более 100 семей
Власти Забайкальского края в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" для расселения аварийного жилищного фонда приобрели 89 квартир из них 38 уже РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:58
2020-10-13T12:58
2020-10-13T12:58
забайкальский край
александр осипов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152801/80/1528018077_0:215:2878:1834_1400x0_80_0_0_fff13b17cb51bf9294e52490a8746e9a.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости</strong>. Власти Забайкальского края в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" для расселения аварийного жилищного фонда приобрели 89 квартир из них 38 уже переданы гражданам, сообщает пресс-служба краевого правительства. Всего к концу этого года новоселье отпразднуют более ста забайкальских семей, сказал глава регионального Минстроя Алексей Гончаров на совещании в правительстве."Всего в этом году запланировано закупить 98 квартир, кроме того, идет работа по предоставлению новой меры господдержки - субсидий забайкальцам на приобретение недвижимости. До 1 декабря такой мерой воспользуются 15 семей", - сказал Гончаров.По его словам, сейчас в крае для расселения аварийного жилищного фонда строится два многоквартирных дома, его планируется ввести в строй в следующем году. Один из домов на 27 квартир строится в городе Петровске-Забайкальском, второй на 170 квартир - в Чите.По информации пресс-службы, Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства перераспределил Забайкалью лимиты 2022 года в объеме 403 миллионов рублей на реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом и следующем году.Губернатор Забайкальского края <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Osipov" target="_blank">Александр Осипов</a> поручил изучить возможность строительства небольших многоквартирных домов с целью ускорения реализации планов по расселению аварийного и ветхого жилфонда.
https://ria.ru/20201007/zabaykale-1578617929.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152801/80/1528018077_74:0:2805:2048_1400x0_80_0_0_1e531859592a5341665a8cec8cb3f446.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр осипов
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Власти Забайкальского края в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" для расселения аварийного жилищного фонда приобрели 89 квартир из них 38 уже переданы гражданам, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Всего к концу этого года новоселье отпразднуют более ста забайкальских семей, сказал глава регионального Минстроя Алексей Гончаров на совещании в правительстве.
"Всего в этом году запланировано закупить 98 квартир, кроме того, идет работа по предоставлению новой меры господдержки - субсидий забайкальцам на приобретение недвижимости. До 1 декабря такой мерой воспользуются 15 семей", - сказал Гончаров.
По его словам, сейчас в крае для расселения аварийного жилищного фонда строится два многоквартирных дома, его планируется ввести в строй в следующем году. Один из домов на 27 квартир строится в городе Петровске-Забайкальском, второй на 170 квартир - в Чите.
Гончаров также сообщил о подготовке документации на строительство 57-квартирного и 9-квартирного домов в Балее, 30-квартирного дома в Ясногорске, 92-квартирного дома в Чите. Жилье в них после ввода в эксплуатацию будут предоставлять не только переселенцам, но и детям-сиротам.
По информации пресс-службы, Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства перераспределил Забайкалью лимиты 2022 года в объеме 403 миллионов рублей на реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом и следующем году.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов
поручил изучить возможность строительства небольших многоквартирных домов с целью ускорения реализации планов по расселению аварийного и ветхого жилфонда.