Толстой раскритиковал работу комиссара СЕ по правам человека
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) предпочитают не замечать нарушений прав русскоязычных граждан Украины, а реакция на эту проблему со стороны комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович носит лишь общий, декларативный характер, заявил журналистам вице-спикер ассамблеи, зампред Госдумы Петр Толстой.
Во вторник состоялось расширенное заседание постоянного комитета ПАСЕ. Перед парламентариями выступила Миятович, которая также ответила на вопросы участников встречи. В частности, Толстой во время общения поднял вопрос о русскоязычных гражданах на Украине.
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"Как мы знаем, права человека универсальны, они не терпят искажения и двойных стандартов. Но есть нарушения прав человека, на которые комиссар реагирует очень быстро, а есть нарушения, которые предпочитают либо не замечать вовсе, либо реагировать с большим опозданием. Речь идет о систематическом преследовании русского и русскоязычного населения в странах Прибалтики и на Украине. Попирается право на общение и обучение на родном языке для 20 миллионов жителей Украины. Это большая беда для русских, а для современной Европы – это позор", - сказал Толстой.
При этом он отметил, что в ходе заседания так и не получил от Миятович ответов на поставленные вопросы, а фактически, по его мнению, комиссар "расписалась в собственном бездействии".
"Совет Европы не может делать вид, что проблемы не существует. Однако ситуация, которая деградировала со времен госпереворота в 2014 году, только продолжает усугубляться при попустительстве просвещенной Европы. Несмотря на наши неоднократные обращения к комиссару относительно дискриминационной языковой политики киевских властей и "украинизации" всех сфер жизни общества, должной реакции так и не последовало", - заключил парламентарий.
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