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https://ria.ru/20201013/yazyk-1579641017.html
Толстой раскритиковал работу комиссара СЕ по правам человека
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) предпочитают не замечать нарушений прав русскоязычных граждан Украины, а реакция на эту проблему со стороны... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T19:00
2020-10-13T19:00
россия
дунья миятович
петр толстой
прибалтика
госдума рф
совет европы
парламентская ассамблея совета европы
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> В Парламентской ассамблее Совета <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> (<a href="http://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">ПАСЕ</a>) предпочитают не замечать нарушений прав русскоязычных граждан <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, а реакция на эту проблему со стороны комиссара СЕ по правам человека <a href="http://ria.ru/person_Dunja_Mijatovich/" target="_blank" data-auto="true">Дуни Миятович</a> носит лишь общий, декларативный характер, заявил журналистам вице-спикер ассамблеи, зампред <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Petr_Tolstojj_2/" target="_blank" data-auto="true">Петр Толстой</a>.Во вторник состоялось расширенное заседание постоянного комитета ПАСЕ. Перед парламентариями выступила Миятович, которая также ответила на вопросы участников встречи. В частности, Толстой во время общения поднял вопрос о русскоязычных гражданах на Украине."Как мы знаем, права человека универсальны, они не терпят искажения и двойных стандартов. Но есть нарушения прав человека, на которые комиссар реагирует очень быстро, а есть нарушения, которые предпочитают либо не замечать вовсе, либо реагировать с большим опозданием. Речь идет о систематическом преследовании русского и русскоязычного населения в странах <a href="http://ria.ru/location_Pribaltika/" target="_blank" data-auto="true">Прибалтики</a> и на Украине. Попирается право на общение и обучение на родном языке для 20 миллионов жителей Украины. Это большая беда для русских, а для современной Европы – это позор", - сказал Толстой.При этом он отметил, что в ходе заседания так и не получил от Миятович ответов на поставленные вопросы, а фактически, по его мнению, комиссар "расписалась в собственном бездействии"."<a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">Совет Европы</a> не может делать вид, что проблемы не существует. Однако ситуация, которая деградировала со времен госпереворота в 2014 году, только продолжает усугубляться при попустительстве просвещенной Европы. Несмотря на наши неоднократные обращения к комиссару относительно дискриминационной языковой политики киевских властей и "украинизации" всех сфер жизни общества, должной реакции так и не последовало", - заключил парламентарий.В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петр Порошенко</a> подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. При этом глава делегации <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> и первый президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> считает возможными шаги по более широкому использованию русского языка в регионе, это не будет нарушать украинские законы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201009/zelenskiy-1579106393.html
https://ria.ru/20200925/yazyk-1577777460.html
Толстой и ко, собирайте чемоданы и по домам, незачем России оплачивать этот шабаш.
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россия
прибалтика
украина
РИА Новости
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россия, дунья миятович, петр толстой, прибалтика, госдума рф, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, украина, в мире

Толстой раскритиковал работу комиссара СЕ по правам человека

19:00 13.10.2020
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) предпочитают не замечать нарушений прав русскоязычных граждан Украины, а реакция на эту проблему со стороны комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович носит лишь общий, декларативный характер, заявил журналистам вице-спикер ассамблеи, зампред Госдумы Петр Толстой.
Во вторник состоялось расширенное заседание постоянного комитета ПАСЕ. Перед парламентариями выступила Миятович, которая также ответила на вопросы участников встречи. В частности, Толстой во время общения поднял вопрос о русскоязычных гражданах на Украине.
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За язык потянули: суд запретил Зеленскому говорить на русском Языковая реформа на Украине добралась до главы государства. В начале своего президентского срока Владимир Зеленский многих приятно удивил публичными выступлениями на русском языке. А некоторых, напротив, возмутил, да настолько, что кое-кто даже пошел в суд.
"Как мы знаем, права человека универсальны, они не терпят искажения и двойных стандартов. Но есть нарушения прав человека, на которые комиссар реагирует очень быстро, а есть нарушения, которые предпочитают либо не замечать вовсе, либо реагировать с большим опозданием. Речь идет о систематическом преследовании русского и русскоязычного населения в странах Прибалтики и на Украине. Попирается право на общение и обучение на родном языке для 20 миллионов жителей Украины. Это большая беда для русских, а для современной Европы – это позор", - сказал Толстой.
При этом он отметил, что в ходе заседания так и не получил от Миятович ответов на поставленные вопросы, а фактически, по его мнению, комиссар "расписалась в собственном бездействии".
"Совет Европы не может делать вид, что проблемы не существует. Однако ситуация, которая деградировала со времен госпереворота в 2014 году, только продолжает усугубляться при попустительстве просвещенной Европы. Несмотря на наши неоднократные обращения к комиссару относительно дискриминационной языковой политики киевских властей и "украинизации" всех сфер жизни общества, должной реакции так и не последовало", - заключил парламентарий.
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В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. При этом глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук считает возможными шаги по более широкому использованию русского языка в регионе, это не будет нарушать украинские законы.
 
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РоссияДунья МиятовичПетр ТолстойПрибалтикаГосдума РФСовет ЕвропыПарламентская ассамблея Совета ЕвропыУкраинаВ мире
 
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