https://ria.ru/20201013/yazyk-1579641017.html

Толстой раскритиковал работу комиссара СЕ по правам человека

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) предпочитают не замечать нарушений прав русскоязычных граждан Украины, а реакция на эту проблему со стороны... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T19:00

2020-10-13T19:00

2020-10-13T19:00

россия

дунья миятович

петр толстой

прибалтика

госдума рф

совет европы

парламентская ассамблея совета европы

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> В Парламентской ассамблее Совета <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> (<a href="http://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">ПАСЕ</a>) предпочитают не замечать нарушений прав русскоязычных граждан <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, а реакция на эту проблему со стороны комиссара СЕ по правам человека <a href="http://ria.ru/person_Dunja_Mijatovich/" target="_blank" data-auto="true">Дуни Миятович</a> носит лишь общий, декларативный характер, заявил журналистам вице-спикер ассамблеи, зампред <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Petr_Tolstojj_2/" target="_blank" data-auto="true">Петр Толстой</a>.Во вторник состоялось расширенное заседание постоянного комитета ПАСЕ. Перед парламентариями выступила Миятович, которая также ответила на вопросы участников встречи. В частности, Толстой во время общения поднял вопрос о русскоязычных гражданах на Украине."Как мы знаем, права человека универсальны, они не терпят искажения и двойных стандартов. Но есть нарушения прав человека, на которые комиссар реагирует очень быстро, а есть нарушения, которые предпочитают либо не замечать вовсе, либо реагировать с большим опозданием. Речь идет о систематическом преследовании русского и русскоязычного населения в странах <a href="http://ria.ru/location_Pribaltika/" target="_blank" data-auto="true">Прибалтики</a> и на Украине. Попирается право на общение и обучение на родном языке для 20 миллионов жителей Украины. Это большая беда для русских, а для современной Европы – это позор", - сказал Толстой.При этом он отметил, что в ходе заседания так и не получил от Миятович ответов на поставленные вопросы, а фактически, по его мнению, комиссар "расписалась в собственном бездействии"."<a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">Совет Европы</a> не может делать вид, что проблемы не существует. Однако ситуация, которая деградировала со времен госпереворота в 2014 году, только продолжает усугубляться при попустительстве просвещенной Европы. Несмотря на наши неоднократные обращения к комиссару относительно дискриминационной языковой политики киевских властей и "украинизации" всех сфер жизни общества, должной реакции так и не последовало", - заключил парламентарий.В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петр Порошенко</a> подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. При этом глава делегации <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> и первый президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> считает возможными шаги по более широкому использованию русского языка в регионе, это не будет нарушать украинские законы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/zelenskiy-1579106393.html

https://ria.ru/20200925/yazyk-1577777460.html

Ода Ивановна Толстой и ко, собирайте чемоданы и по домам, незачем России оплачивать этот шабаш. 10

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россия

прибалтика

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дунья миятович, петр толстой, прибалтика, госдума рф, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, украина, в мире