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https://ria.ru/20201013/yaponiya-1579426243.html
В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
В Японии парк развлечений предлагают организовать офисы в кабинках колеса обозрения, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T00:26
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япония
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> В Японии парк развлечений предлагают организовать офисы в кабинках колеса обозрения, <a href="https://www.travelandleisure.com/attractions/amusement-parks/yomiuriland-ferris-wheel-remote-work-gondola" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.Месяц назад страна <a href="https://ria.ru/20200928/yaponiya-1577891565.html" target="_blank">открыла</a> нацпарки для офисных работников, установив там точки доступа Wi-Fi и розетки. Теперь тематический парк предлагает сотрудникам на удаленке возможность арендовать кабинку колеса обозрения и провести рабочий день, катаясь.За 18 долларов на одного или 34 доллара за пару можно час работать на высоте, осматривая окрестности. В эту сумму входит также аренда мебели и доступ к интернету целый день. В связи с пандемией посетители должны будут соблюдать правила охраны труда и техники безопасности. В случаях, когда невозможно соблюдать социальную дистанцию, гостям необходимо носить маску.
https://ria.ru/20191112/1560790807.html
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, япония

В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис

00:26 13.10.2020 (обновлено: 00:29 13.10.2020)
 
© Фото : Pixabay/Kevin_aloysКолесо обозрения в Японии
Колесо обозрения в Японии - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фото : Pixabay/Kevin_aloys
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В Японии парк развлечений предлагают организовать офисы в кабинках колеса обозрения, сообщает Travel and Leisure.
Месяц назад страна открыла нацпарки для офисных работников, установив там точки доступа Wi-Fi и розетки.
Теперь тематический парк предлагает сотрудникам на удаленке возможность арендовать кабинку колеса обозрения и провести рабочий день, катаясь.
За 18 долларов на одного или 34 доллара за пару можно час работать на высоте, осматривая окрестности. В эту сумму входит также аренда мебели и доступ к интернету целый день.
В связи с пандемией посетители должны будут соблюдать правила охраны труда и техники безопасности. В случаях, когда невозможно соблюдать социальную дистанцию, гостям необходимо носить маску.
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