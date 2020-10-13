https://ria.ru/20201013/yaponiya-1579426243.html

В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис

В Японии парк развлечений предлагают организовать офисы в кабинках колеса обозрения, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T00:26

2020-10-13T00:26

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япония

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> В Японии парк развлечений предлагают организовать офисы в кабинках колеса обозрения, <a href="https://www.travelandleisure.com/attractions/amusement-parks/yomiuriland-ferris-wheel-remote-work-gondola" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.Месяц назад страна <a href="https://ria.ru/20200928/yaponiya-1577891565.html" target="_blank">открыла</a> нацпарки для офисных работников, установив там точки доступа Wi-Fi и розетки. Теперь тематический парк предлагает сотрудникам на удаленке возможность арендовать кабинку колеса обозрения и провести рабочий день, катаясь.За 18 долларов на одного или 34 доллара за пару можно час работать на высоте, осматривая окрестности. В эту сумму входит также аренда мебели и доступ к интернету целый день. В связи с пандемией посетители должны будут соблюдать правила охраны труда и техники безопасности. В случаях, когда невозможно соблюдать социальную дистанцию, гостям необходимо носить маску.

https://ria.ru/20191112/1560790807.html

япония

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, япония