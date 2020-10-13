В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:26 13.10.2020 (обновлено: 00:29 13.10.2020)
© Фото : Pixabay/Kevin_aloysКолесо обозрения в Японии
© Фото : Pixabay/Kevin_aloys
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В Японии парк развлечений предлагают организовать офисы в кабинках колеса обозрения, сообщает Travel and Leisure.
開放的な屋外の環境でアイデア出しをしたり🤩— よみうりランド遊園地【公式】 (@yomiuriland_com) October 5, 2020
観覧車からリモート会議に参加したり🎡
人とは違う楽しい働き方ができる新サービスです👍✨
#よみうりランド で新感覚のお仕事スタイルを🤓🎶 pic.twitter.com/hjWznyv39p
Месяц назад страна открыла нацпарки для офисных работников, установив там точки доступа Wi-Fi и розетки.
Теперь тематический парк предлагает сотрудникам на удаленке возможность арендовать кабинку колеса обозрения и провести рабочий день, катаясь.
За 18 долларов на одного или 34 доллара за пару можно час работать на высоте, осматривая окрестности. В эту сумму входит также аренда мебели и доступ к интернету целый день.
В связи с пандемией посетители должны будут соблюдать правила охраны труда и техники безопасности. В случаях, когда невозможно соблюдать социальную дистанцию, гостям необходимо носить маску.
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