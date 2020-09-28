Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200928/yaponiya-1577891565.html
В национальных парках Японии сделают офисы для фрилансеров
В Японии из-за сокращения числа туристов в нацпарках решили организовать на их территориях импровизированные офисы для фрилансеров, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T20:51
2020-09-28T20:51
туристы
туризм
туризм
новости - туризм
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571920698_0:256:2731:1792_1400x0_80_0_0_fc438065c90ab0fa4d820e6b8ae8e034.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. </strong>В Японии из-за сокращения числа туристов в нацпарках решили организовать на их территориях импровизированные офисы для фрилансеров, <a href="https://www.travelandleisure.com/trip-ideas/national-parks/japan-national-parks-remote-work-hotels-campsites" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.Для этого в заповедниках увеличивают количество точек доступа Wi-Fi и монтируют арендуемые рабочие места в отелях и кемпингах. "Мы хотим, чтобы люди работали удаленно и при этом отдыхали", — объяснил сотрудник гостиницы в национальном парке Сетонаикай.Также к программе подключились известный своими вулканами Асо-Кудзю и горный Никко с буддийскими храмами и синтоистскими святилищами.Заповедники самостоятельно определят, какие условия работы будут предлагать: в одних — гости смогут на несколько часов арендовать номера отелей, в других — обустраивают офисы на природе: в палатках, с портативными электростанциями и точками доступа Wi-Fi.По задумке, в первой половине дня фрилансеры могли бы работать в парке, а после обеда, например, отправиться с семьей на прогулку, треккинг или заняться греблей на каноэ.
https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571920698_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_cb112a74e2ca12ac0cac5ecdc2015473.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туристы, туризм, новости - туризм, япония

В национальных парках Японии сделают офисы для фрилансеров

20:51 28.09.2020
347
© РИА Новости / Екатерина Плясункова Парк у Осакского замка
Парк у Осакского замка - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. В Японии из-за сокращения числа туристов в нацпарках решили организовать на их территориях импровизированные офисы для фрилансеров, сообщает Travel and Leisure.
Для этого в заповедниках увеличивают количество точек доступа Wi-Fi и монтируют арендуемые рабочие места в отелях и кемпингах. "Мы хотим, чтобы люди работали удаленно и при этом отдыхали", — объяснил сотрудник гостиницы в национальном парке Сетонаикай.
Также к программе подключились известный своими вулканами Асо-Кудзю и горный Никко с буддийскими храмами и синтоистскими святилищами.
Заповедники самостоятельно определят, какие условия работы будут предлагать: в одних — гости смогут на несколько часов арендовать номера отелей, в других — обустраивают офисы на природе: в палатках, с портативными электростанциями и точками доступа Wi-Fi.
По задумке, в первой половине дня фрилансеры могли бы работать в парке, а после обеда, например, отправиться с семьей на прогулку, треккинг или заняться греблей на каноэ.
Девушка в маске на пляже - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 08:00Туризм
Дорогая маска: ограничения и штрафы в разных странах из-за коронавируса
330101
ТуризмтуристыТуризмНовости - ТуризмЯпония
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал основной критерий оценки губернаторов
Во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Макрон о Лукашенко: "Мы не признаем его статус президента"
Дезинфекция класса школы
Свердловский губернатор заявил о высокой заболеваемости COVID-19 в школах
Города мира. Женева
В ВОЗ оценили официальные данные по смертности от COVID-19 в мире
Участник акции протеста оппозиции в Минске
В Белоруссии рассказали о кампании по атакам на сайты госорганов
Мюнхенская конференция по безопасности
Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию
Города мира. Амстердам
Эксперт рассказал, как из-за пандемии пострадал туризм в Нидерландах
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала три "суперпродукта"
Елена Королева
Внучка Людмилы Гурченко подралась с фотомоделью
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Жителям северо-востока Англии запретят ходить в гости из-за COVID-19
Армянские военные на позициях у границы Нагорного Карабаха
В Армении ограничили выезд мужчин из страны
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон поддержал санкции против Белоруссии
Отель Сентидо Грейсланд Резорт
В Таиланде туристу грозит тюрьма за отрицательные отзывы об отеле
Алексей Навальный
Французский сенатор предположил, кто причастен к инциденту с Навальным
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал о вынесенном из пандемии опыте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт спрогнозировал пик заражений COVID-19 в России
03:04Эксперт рассказал, кто может законно снять ваши деньги с карты
02:50СМИ озвучило результаты вскрытия тела дочери актера Конкина
02:40Эксперт оценил пользу карантина в период COVID-19
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
Лента новостейМолния