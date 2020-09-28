https://ria.ru/20200928/yaponiya-1577891565.html

В национальных парках Японии сделают офисы для фрилансеров

В Японии из-за сокращения числа туристов в нацпарках решили организовать на их территориях импровизированные офисы для фрилансеров, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T20:51

2020-09-28T20:51

2020-09-28T20:51

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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. </strong>В Японии из-за сокращения числа туристов в нацпарках решили организовать на их территориях импровизированные офисы для фрилансеров, <a href="https://www.travelandleisure.com/trip-ideas/national-parks/japan-national-parks-remote-work-hotels-campsites" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.Для этого в заповедниках увеличивают количество точек доступа Wi-Fi и монтируют арендуемые рабочие места в отелях и кемпингах. "Мы хотим, чтобы люди работали удаленно и при этом отдыхали", — объяснил сотрудник гостиницы в национальном парке Сетонаикай.Также к программе подключились известный своими вулканами Асо-Кудзю и горный Никко с буддийскими храмами и синтоистскими святилищами.Заповедники самостоятельно определят, какие условия работы будут предлагать: в одних — гости смогут на несколько часов арендовать номера отелей, в других — обустраивают офисы на природе: в палатках, с портативными электростанциями и точками доступа Wi-Fi.По задумке, в первой половине дня фрилансеры могли бы работать в парке, а после обеда, например, отправиться с семьей на прогулку, треккинг или заняться греблей на каноэ.

https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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