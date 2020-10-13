https://ria.ru/20201013/xiaomi-1579549714.html

Xiaomi показала дешевый аналог наушников AirPods Pro

Компания Xiaomi представила новые TWS-наушники с активным шумоподавлением Mi Air 2 Pro. О старте предзаказа на конкурента популярных Apple AirPods Pro сообщает... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:07

2020-10-13T12:07

2020-10-13T12:09

риа наука

xiaomi inc

apple

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Компания Xiaomi представила новые TWS-наушники с активным шумоподавлением Mi Air 2 Pro. О старте предзаказа на конкурента популярных <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> AirPods Pro <u><a href="https://www.gizmochina.com/2020/10/13/xiaomi-mi-air-2-pro-pre-sale-china/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a></u> Gizmochina.Главной особенностью новой Bluetooth-гарнитуры от Xiaomi стало активное шумоподавление ANC и некий гибридный шумодав. Как уверяют разработчики, это позволило эффективно оградить уши пользователя от нежелательного звука. Свою лепту внесли и силиконовые насадки.Каждый наушник весит по 6,5 граммов и получил по три микрофона. Xiaomi Mi Air 2 Pro оснащены 12-миллиметровыми динамиками. В компании подчеркивают, что наушники настроены лауреатом Грэмми музыкантом Лукой Биггарди. Впрочем, остается вопрос, поддерживает ли TWS-гарнитура кодек aptX или нет — эта характеристика напрямую влияет на качество звука.Кейс наушников получил беспроводную зарядку. На встроенном аккумуляторе Air 2 Pro проработают семь часов, а с кейсом — 28.Гарнитуру оценили в 699 юаней (8000 рублей по текущему курсу) для китайского рынка. Дату старта продаж в компании пока не называют.

https://ria.ru/20201008/bluetooth-1578703566.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, apple, гаджеты, технологии