https://ria.ru/20201013/winslet-1579463562.html

Кейт Уинслет разоблачит создателей финансовой пирамиды OneCoin

Кейт Уинслет сыграет одну из главных ролей в фильме "Подделка" ("Fake!") о крупнейшем финансовом скандале связанном с криптовалютой, сообщает Deadline. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T01:43

2020-10-13T01:43

2020-10-13T01:43

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости</strong>. Кейт Уинслет сыграет одну из главных ролей в фильме "Подделка" ("Fake!") о крупнейшем финансовом скандале связанном с криптовалютой, <a href="https://deadline.com/2020/10/kate-winslet-scott-z-burns-mgm-fake-onecoin-movie-1234594621/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Сценарий написал Скотт Бернс, который был автором фильма "Прачечная" о финансовых махинациях.В основе его нового проекта книга Джен Макадам о криптовалютной пирамиде OneCoin. Автор сама пострадала от этой мошеннической схемы, вложив в нее в общей сложности около 300 тысяч долларов. Книгу в этом году представят на Франкфуртской книжной ярмарке, которая будет проходить с 14 по 18 октября.Пока не известно, кого именно сыграет Кейт Уинслет, но сообщается также, что она выступит продюсером проекта. Финансовую пирамиду OneCoin создала Ружа Игнатова (Болгария) в 2014 году. Она утверждала, что придумала криптовалюту, которая может конкурировать с биткоином, и незаконно присвоила более четырех миллиардов долларов. В 2017 году она перестала появляться на публике, а в марте 2019 года Ружу и ее младшего брата Константина <a href="https://ria.ru/20190310/1551669599.html" target="_blank">арестовали</a> в США и предъявили обвинения в мошенничестве.

https://ria.ru/20201005/uinslet-1578115768.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, кейт уинслет, сша, болгария